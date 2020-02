Dopo il 4-1 con cui avevano chiuso all’andata, quella dell’Eintracht Francoforte a Salisburgo era più che altro una formalità.

Una formalità impedita ieri a causa di un allerta urgano, fenomeno non certo usuale in Austria a fine febbraio, ma il quale pericolo aveva costretto gli organizzatori a spostare la partita per oggi alle 18:00.

Con le squadre scese in campo a sorteggio già avvenuto, il Salisburgo avrebbe avuto bisogno di un’impresa – 3-0 – per volare agli ottavi contro il Basilea.

André Silva (Eintracht Frankfurt)Getty Images

Impresa che non è arrivata. Nonostante il vantaggio degli austriaci già al 10’ con Andreas Ulmer, a spegnere i sogni di gloria del Salisburgo è stato l’ex milanista André Silva. Una doppietta del portoghese al 30’ e all’83’ ha fatto crollare le residue speranze degli austriaci, che tra il primo e il secondo gol di Silva avevano trovato la forza per ritornare avanti con Jerome Onguene.

Sarà dunque l’Eintracht ad affrontare il Basilea negli ottavi di Europa League. Andata a Francoforte giovedì 12 marzo, ritorno a Basilea giovedì 18 marzo.