LASK Linz-Manchester United 0-5

Nella surreale atmosfera di una competizione dove si continua a giocare nonostante tutto, il Manchester United ipoteca il passaggio a quarti di finale di Europa League. Privato della spinta del suo pubblico infatti cade il fortino del LASK di Linz, che tanto bene fin qui aveva fatto in questa competizione. Gli austriaci reggono sostanzialmente un’ora, ma poi crollano malamente nel finale. Il vantaggio dello United è firmato al 28’ da un gran gol di Ighalo, bravo nel controllo e nel palleggio; poi dal 2-0 di James in poi arrivato al 58’ è festa per i Red Devils, che fanno male però soprattutto nel finale: all’82’ Mata, poi nel recupero Greenwood e Pereira regalano a Solskjaer il passaggio virtuale ai quarti. Virtuale anche per lo United, ovviamente: ci sarà da capire cosa vorrà fare infatti la UEFA del suo futuro...

Eintracht Francoforte-Basilea 0-3

Il risultato più a sorpresa nella gare delle 18:55 è quello del Basilea, che schianta l’Eintrach Francoforte con un clamoroso 0-3. Anche in questo caso le porte chiuse fanno male ai semifinalisti della passata edizione. Il Basilea infatti passa con Samuele Campo al 27’; poi Kevin Bua e successivamente Fabian Frei fanno male nel quarto d’ora finale, con due gol che condannano la squadra di Huetter a un’eliminazione quasi certa.

Istanbul Basaksehir-Copenaghen 1-0

I due pesi-due misure che ogni Paese ha deciso di adottare in giro per l’Europa si vedono tutti a Istanbul, dove il Basaksehir ha regolarmente giocato con il pubblico sugli spalti. Partita tesa ed equilibrata quella contro il Copenaghen: per sbloccarla i padroni di casa hanno bisogno di un calcio di rigore a 2 minuti dalla fine: lo mette a segno Edin Visca. Ritorno tra 7 giorni a Copenaghen. Forse.

Rangers-Bayer Leverkusen 1-3

Per una tedesca che cade malamente, ce n’è una che trova un risultato importante: il Bayer Leverkusen. A Glasgow porte aperte e conseguente tutto esaurito per provare a lanciare i ragazzi di Lampard. Il Bayer Leverkusen però si dimostra squadra superiore. Kai Havertz al 37’ la sblocca su rigore; Aranguiz al 67’ piazza lo 0-2. A riaccendere l’entusiasmo degli scozzesi è Edmundson a un quarto d’ora dalla fine ma Bailey a 2 minuti dal 90° scrive l’1-3 che regala alle Aspirine mezzo pass per i quarti di finalr.

Wolfsburg- Shakhtar Donetsk 1-2

Quarto successo esterno sulle 6 partite giocate stasera E’ lo Shakhtar che passa per 2-1 a Wolfsburg. Apre Moraes al 17’, poi si scatenano gli errori dagli 11 metri con Kovalenko che prima si brucia la chance per andare 0-2 e Weghorst che rende il favore agli ospiti poco prima dell’intervallo. A inizio ripresa il pareggio di Brooks porta il Wolfsburg sull’1-1, ma a 17 minuti dalla fine Marcos Bahia regala agli ucraini il successo esterno.

Olympiacos-Wolverhampton 1-1

Unico pareggio della serata quello di Atene. I padroni di casa restano in 10 al 29’ per via del rosso diretto a Semedo, ma nonostante questo riescono a passare il vantaggio al 54’ con El Arabi. Dieci minuti più tardi per Pedro Neto regala l’1-1 alla squadra di Nuno Espirito Santo, che si mette così in eventuale buona posizione in ottica passaggio del turno. Sempre che si continui a giocare. Rinviate a data da destinarsi, infatti, Inter-Getafe e Siviglia-Roma.