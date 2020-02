La notizia era nell’aria ma ora è arrivata anche l’ufficialità. A darla è direttamente il Ludogorets, prossimo avversario dell’Inter in Europa League. Con una nota sul proprio sito il club bulgaro ha infatti comunicato che la partita si giocherà sì regolarmente, ma a porte chiuse:

" La UEFA Ha annunciato ufficialmente che la partita di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League sarà giocata giovedì 27 febbraio 2020 alle 21:00 ora locale a porte chiuse a San Siro. Stamattina, l’Inter ha inviato una lettera al Ludogorets, annunciando che le autorità competenti hanno garantito sullo stato della città, permettendo la disputa del match ma senza tifosi. "

Qui il link alla notizia sul sito ufficiale del Ludogorets (in bulgaro)

Christian Eriksen - Ludogorets-Inter Europa League 2019-20Getty Images

La decisione va così nella direzione di quella che rischia di essere il calcio, in Italia, nelle prossime settimane: ovvero si andrà avanti, ma senza pubblico.

Da questo punto di vista dunque occhio anche a quanto farà la Lega Serie A, che già nelle prossime ore dovrebbe estendere questo tipo di provvedimento anche anche alle partite del prossimo turno che dovrebbero disputarsi tra Piemonte, Lombardia e Veneto: e dunque, tra queste, ci sarebbe anche il big match Inter-Juventus.

A rischio anche Valencia-Atalanta

E di attualità inizia ad essere anche il ritorno dell’Atalanta in Champions League, con la Dea impegnata il prossimo 10 marzo a Valencia. Fin qui nessuna comunicazione ufficiale, se non fosse che in queste ore dalla Spagna sono arrivate le parole di Hermenegilda Vanaclocha, vicedirettrice di Epidemiologia e Vigilanza della Salute della Generalitat Valenciana. Intervenuta a Radio Onda Cero, si è così espressa:

" Non sappiamo sinceramente se potranno muoversi e venire qui. L’Atalanta è la squadra di Bergamo, in Lombardia. Da qui al 10 marzo passeranno molti giorni, se me lo aveste chiesto la settimana scorsa avrei risposto molto diversamente. Ma non sappiamo sinceramente se potranno muoversi e venire qui. Si valuterà la questione con le due squadre, con il Ministero della Salute e vedremo cosa accadrà. "

Un riferimento dunque non solo ai tifosi dell’Atalanta, attesi da una partita storica, ma un monito vero e proprio lanciato alla squadra e all'effettiva disputabilità della partita. Una situazione che la UEFA dovrà dunque monitorare fin da adesso.