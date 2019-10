Fonseca: "Difficile accettare, tutti i giocatori devastati"; Dzeko: "Rigore inaccettabile"

" È difficile accettare una situazione del genere. Tutti i giocatori sono devastati. Abbiamo affrontato la prima della Bundesliga e abbiamo sempre controllato la partita, nonostante le difficoltà. E' difficile accettare questo "

Così l'allenatore della Roma, Paulo Fonseca, ai microfoni di Sky Sport dopo l'1-1 con il Borussia M'Gladbach in Europa League. "Dobbiamo reagire già da domenica, sappiamo che abbiamo disputato una buona partita, meritavamo un altro risultato", aggiunge. "Under - sottolinea - tornerà nei prossimi giorni, non so se ci sarà già col Milan. Dobbiamo gestire Pastore perché nella scorsa stagione ha avuto tanti infortuni, ma ho parlato con lui e mi ha detto che è pronto a giocare. E' una situazione speciale". Il vice-Dzeko? "Ho pensato che anche io potrei giocare", scherza il tecnica portoghese. "Penso che Zaniolo sia l'unica possibilità, anche se sappiamo non è la sua posizione. Abbiamo altre opzioni", conclude.

" È un errore grave che non può succedere a questi livelli, cambia tutto. Adesso abbiamo altre tre partite dove può succedere di tutto. Con la vittoria di oggi sarebbe stato più facile. Non capisco l'arbitro, era troppo sicuro. Io avevo visto fosse faccia, poi ho rivisto in televisione. È incredibile "

Così Edin Dzeko, attaccante della Roma, commenta il rigore-beffa. L'arbitro "mi ha detto che dovevamo andare via perché aveva visto che era rigore. Diceva che era rigore, io insistevo che fosse faccia. Gli ho detto di aspettare un po'. Non si può dare un rigore così all'ultimo minuto, la faccia di Smalling era diventata rossa. E' inaccettabile. Non volevo qualcuno fosse ammonito", ha aggiunto il bosniaco.