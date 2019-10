Fonseca: "Impossibile con tutti questi infortuni fare progressi come squadra"

Più infortuni (14) che punti in campionato (13). Si può riassumere con questo dato l’inizio di stagione complicato della Roma e di mister Paulo Fonseca che approccia la sfida di Europa League con il Borussia Moenchengladbach non nascondendo le difficoltà per il momento che sta vivendo la squadra e l’impossibilità di far progressi...

" Vogliamo e dobbiamo affrontare queste difficoltà è necessario che i giocatori capiscano che è necessario lottare, correre di più e sacrificarsi, le alternative sono poche. Il fattore sfortuna è presente ed è un fatto inusuale. Se la squadra poteva fare di più? In questo momento esistono dei dati oggettivi, è impossibile raggiungere il livello di crescita e di progressione avendo così tante assenze. Nell’ultima partita la squadra non ha fatto bene, non ha fatto tutto il necessario per vincere, diversamente dalla partita con il Cagliari.È impossibile, con così tanti giocatori fuori poter raggiungere il livello che io auspicavo. In questo modo è impossibile mantenere una stabilità nell’undici iniziale. Tutti i giocatori importanti sono venuti a mancare. Nessuna squadra di fronte a tante assenze può raggiungere il livello desiderato e crescere al livello successivo. Queste non sono scuse, non mi piace addurre scuse. Ma è una realtà ed è facile da comprendere". "

"Il mercato degli svincolati? Non ci serve gente che faccia numero..."

Con un centrocampista di ruolo a diposizione, ricorrere al mercato degli svincolati è una possibilità...

" "Se pensiamo di ricorrere a qualche svincolato? Per il momento domani si aggregheranno con noi dei ragazzi della Primavera. Stiamo prendendo un po' tutto in considerazione, non è facile in questo momento trovare svincolati che possano elevare la qualità della squadraNon vogliamo giocatori tanto per fare numero. Noi in difficoltà contro le squadre aggressive, come visto con l'Atalanta? Il Borussia e l’Atalanta sono due squadre diverse, ma ricordiamoci che domani giochiamo contro la prima in classifica della Bundesliga. E' una squadra fortissima, in un ottimo momento di forma, ma molto diversa dal modo di giocare dell'Atalanta. Mi aspetto una partita diversa da quella. Possibile un cambio di modulo viste le assenze? Ovviamente alla luce delle difficoltà per mettere la squadra in campo è una possibilità che sto prendendo in considerazione. In linea di principio no ma vediamo domani". "

"Pastore va gestito, Under e Mkhitarian presto a disposizione"

" Pastore dal 1’? La sua situazione è particolare e va gestita al meglio, ma è pronto, vedremo se domani giocherà. Santon? vedremo come e se recupererà dalla febbre", ha aggiunto. Il mister giallorosso ha poi chiarito sulle condizioni di Under e Mkhitaryan: "Hanno iniziato entrambi ad allenarsi, prossimamente saranno pronti e a disposizione". "