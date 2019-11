Fonseca: "Non farò molto turnover. Pallotta? Lo sento spesso"

Sulla sfida di domani

“Noi giochiamo sempre vincere, domani faremo lo stesso per vincere questa difficile partita. È una partita difficile perché il Basaksehir è in un grande momento, è una squadra esperta che gioca bene. Sappiamo che è una partita importante per loro ma devo dire che noi vogliamo vincere".

Sull’ex Under

"Quando devo decidere la squadra non penso a tali questioni".

Sugli infortunati

"In questo momento abbiamo solo Pastore e Florenzi infortunati".

Ancora sui turchi Under e Cetin

"Sono due giocatori con un grande futuro, crediamo molto in loro. Çetin è arrivato quest'anno, Ünder già si è ambientato con il calcio italiano e ha ancora molto da migliorare, sono entrambi giovani e hanno un grande futuro, ma devono ancora imparare tante cose".

Sul cammino fin qui

"In Europa non si possono utilizzare tutti i giocatori, ne vanno 7 in panchina. Abbiamo messo dentro Fuzato perché Mirante è infortunato. Adesso non devo pensare al passato ma pensare a domani, noi vogliamo giocare per vincere perché è una partita importante per noi".

Su Mkhitaryan e Kalinic

"Sono entrambi pronti per giocare, non per tutta la partita ma sono pronti. Pellegrini è pronto per giocare sempre".

Su rapporto con Pallotta

"Noi parliamo molte volte, lo sento sempre presente con la squadra, parliamo sempre di tutti. Io sono solo l'allenatore, quando parlo con Pallotta parlo solo di calcio".