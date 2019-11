Fonseca: "Risultato ingiusto, ma ora pensiamo a vincere le prossime due partite"

Paulo Fonseca, allenatore Roma

"Nel primo tempo abbiamo avuto difficoltà in attacco. E' vero che nella prima frazione di gara nessuna delle due squadre ha avuto occasioni. Nella ripresa abbiamo avuto quattro, cinque occasioni da gol. Il Borussia non è stato mai pericoloso, abbiamo sempre controllato la partita e alla fine è arrivato il gol. Non è giusto. Nelle due partite ci sono stati due risultati ingiusti ma il calcio è così. Pensiamo a vincere le prossime due partite".

SUGLI ERRORI DEL SECONDO TEMPO

"Sì. Abbiamo sbagliato l'ultima decisione. Abbiamo avuto diverse occasioni dove potevamo fare meglio. Il Borussia ha avuto due occasioni pericolose ma penso che nel secondo tempo abbiamo giocato bene".

SU COSA FARE

"Come ho detto, dobbiamo vincere le ultime due partite. Non possiamo pensare diversamente".

Federico Fazio, difensore Roma

"E' stata una sconfitta dura perché abbiamo fatto una grande partita. Dobbiamo rialzare la testa e guardare avanti. Domenica ci sarà una partita importante e giocando così vincere tante partite in questa stagione".

Javier Pastore, centrocampista Roma

"La delusione è forte perché non ce l'aspettavamo. Abbiamo fatto una grande partite nella ripresa creando molte occasioni ma non siamo riusciti a fare il secolo gol. Il pareggio ci stava bene perchè loro sono una squadra forte che sta facendo bene in campionato. Fa male ma dobbiamo andare avanti. Ora ci dobbiamo giocare tutto nella prossima partita. Lo sappiamo e dobbiamo fare una grande partite con grinta e voglia di vincere".

SULLE COSE DA MIGLIORARE

"Abbiamo sbagliato alcune giocate chiare o qualche contropiede, abbiamo giocato tante partite di seguito, può essere che anche la fatica ci abbia giocato contro. Non dobbiamo però trovare scuse, alleniamoci per cercare di segnare di più".