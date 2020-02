L'avventura europea della Roma prosegue. L'1-1 col Gent, formazione che già all'andata aveva dimostrato di avere valori tecnici più che buoni, è sufficiente ai giallorossi, che grazie a una rete di Justin Kluivert approdano agli ottavi di finale di Europa League. I belgi si illudono momentaneamente col vantaggio dello scatenato David, migliore in campo, ma devono alzare bandiera bianca pochi minuti dopo. Come 7 giorni fa, prestazione ancora una volta non esaltante della squadra di Fonseca, che dopo aver trovato il pareggio gioca d'esperienza, contenendo gli attacchi avversari ed evitando di affondare il colpo. Una mossa che paga, in termini di risultati. La Roma attende ora di conoscere il suo prossimo avversario europeo: il nome uscirà domani (sorteggio al via alle 13) dall'urna di Nyon.

Il tabellino

Gent (4-3-1-2): Kaminski; Castro-Montes, Plastun (80' Niangbo), Ngadeu, Mohammadi; Odjidja, Owusu, Kums; Bezus (66' Chakvetadze); David, Depoitre (66' Kvilitaia). All. Thorup

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola (67' Santon), Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout (79' Fazio); Carles Perez (84' Villar), Mkhitaryan, Kluivert; Dzeko. All. Fonseca

Arbitro: José Maria Sanchez Martinez (Spagna)

Gol: 25' David (G), 29' Kluivert (R)

Assist: Bezus (G, 1-0), Mkhitaryan (R, 1-1)

Ammoniti: Bezus, Veretout, Depoitre, Spinazzola, Kums, Mohammadi

La cronaca in 5 momenti chiave

1' – Prima occasione per la Roma dopo 50 secondi: azione palla al piede dei giallorossi e sinistro incrociato di Kolarov, che da posizione defilata scheggia il secondo palo.

25' – GOL DEL GENT. Cross da destra di Bezus per David, che approfitta di un buco aereo di Mancini e al volo batte Pau Lopez da pochi passi. 1-0.

Il Gent esulta per il gol di David contro la RomaGetty Images

29' – GOL DELLA ROMA. Mkhitaryan pesca nello spazio Kluivert, che trova un varco centrale e a tu per tu con Kaminski non sbaglia. 1-1.

31' – Il Gent rischia di trovare il secondo vantaggio ancora con David, che riceve in area da Mohammadi, si gira e calcia a lato per una questione di millimetri.

66' – Occasione clamorosa per Odjidja: bel cross di Depoitre per il capitano, che da dentro l'area calcia al volo a botta sicura mancando la porta per centimetri.

Il migliore

David. Un diavolo. Un incubo per la difesa della Roma e in particolare per Mancini. Segna un gol, ne sfiora un secondo e, ogni volta che parte in velocità, manda tutti in affanno.

Il peggiore

Mancini. In confusione. L'errore più evidente è il buco che lascia a David la palla del vantaggio, ma nella sua partita ci sono anche altre ingenuità. Serata negativa.

Le pagelle

