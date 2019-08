Guizzo di Zaza e il Toro fa 1-1 in Bielorussia: tutto pronto per la sfida ai Wolves

Niente straordinari per il Torino che, nonostante la formazione titolare in Bielorussia, pensa a non prenderle nel ritorno del turzo turno preliminare di Europa League. La squadra di Mazzarri amministra il vantaggio e prova il colpo nel finale, riuscendoci quasi grazie al guizzo di Simone Zaza che segna un bel gol in azione personale. I padroni di casa, però, trovano il pareggio con il rigore realizzato da Yashun. Appuntamento quindi alla prossima settimana, con la super sfida al Wolverhampton Wanderers, sognando l’Europa...

Tabellino

Shakhtyor Soligorsk-Torino 1-1

Shakhtyor Soligorsk (4-2-3-1): Klimovich; Matvejchik, Khadarkevich, Rybak (67’ Burko), Antic; Selyava, Szoke; Kovalev, Ebong, Balanovich (85’ Bodul); Bakaj (77’ Yanush). All. Sergei Tashuyev

Torino (3-5-2): Sirigu; Bonifazi (83’ Sigo), Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Lukić, Rincon, Meïté, Ansaldi (62’ Ola Aina); Belotti (76’ Millico), Zaza. All. Walter Mazzarri

Marcatori: 80’ Zaza (T); 90+1 rig. Yanush (S)

Arbitro: Radu Marian Petrescu (Romania)

Ammoniti: 62’ Ansaldi

Espulsi: nessuno

Belotti - Shakhtyor Soligorsk-Torino - Europa League 2019/2020 - LaPresseLaPresse

La cronaca in 5 momenti

4’ TRAVERSA DI EBONG - Shakhtyor vicino al gol del vantaggio, ma la conclusione da dentro l’area di Ebong va a sbattere contro la traversa della porta di Sirigu.

15’ ZAZA CHIUSO - Zaza lanciato in area di rigore, ma il portiere Klimovich è bravo a chiudere lo specchio della porta all’ex Juventus.

69’ CHANCE DE SILVESTRI - Belotti verticalizza per De Silvestri che è solo davanti al portiere, ma la sua conclusione viene deviata in angolo.

80’ GOL ZAZA - Fantastica rete di Simone Zaza che supera due uomini in area, rientra sul sinistro e batte Klimovich con il gol che sblocca la partita.

90+1 PAREGGIO DEI PADRONI DI CASA - Sirigu atterra in area Yanush, ed è lo stesso numero 10 dello Shakhtyor a realizzare dal dischetto con un destro di potenza.

Il migliore

Nicolas NKOULOU - La Roma lo aspetta ancora, lui è praticamente perfetto per tutta la gara serrando ogni spazio in fase difensiva. Peccato per la sbavatura dell’intero reparto nel recupero, al contrario sarebbe stata un’altra prova super della difesa di Mazzarri.

Il peggiore

Elis BAKAJ - Non è un attaccante si sa, ma che fatica tra i difensori del Torino. Tocca pochissimi palloni e non è mai pericoloso.

Il Tweet

La UEFA fa i complimenti a Zaza e al Torino...