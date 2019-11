Il Cluj inguaia la Lazio, il Basaksehir fa paura alla Roma. Manchester United ai sedicesimi

Gruppo A, Siviglia in carrozza

Tutto facile per gli andalusi che passano 5-2 sul campo del Dudelange. Da segnalare la tripletta di El Haddadi. L’Apoel Nicosia invece supera in casa il Qarabag per 2-1. Siviglia matematicamente qualificato da primo, dietro si giocheranno tutte e 3 il secondo posto.

Classifica Gruppo A: Siviglia 12, APOEL Nicosia 4, Qarabag 4, Dudelange 3.

Siviglia in Europa League dopo il 5-2 sul DudelangeGetty Images

Gruppo B, pareggiano tutte

Si conferma grande incertezza in questo girone. Il Copenaghen infatti non va oltre l’1-1 in casa con la Dinamo Kiev, mentre i ticinesi del Lugano strappano un buon 0-0 in casa al più quotato Malmoe. Classifica invariata e teoricamente ancora tutto aperto per tutte nelle prossime due giornate.

Classifica Gruppo B: Copenaghen 6, Dinamo Kiev 6, Malmoe 5, Lugano 2.

Gruppo C, Basilea che ipoteca i sedicesimi

Il Basilea ipoteca il passaggio del turno grazie al successo casalingo sul Getafe per 2-1: decide il gol di Fabian Frei. Il Krasnodar però risponde presente con un netto 3-1 ai turchi del Trabzonspor, tornando prepotentemente in corsa per il passaggio del turno.

Classifica Gruppo C: Basilea 10, Krasnodar 6, Getafe 6, Trabzonspor 1.

Gruppo D, crollo PSV

Dopo aver eliminato proprio una squadra tosta come il Basilea già la scorsa estate nei preliminari di Champions League (salvo poi a uscire al turno decisivo contro il Brugge), gli austriaci del LASK Linz si confermano compagine vera: 4-1 al PSV stasera; per giunta in rimonta. Lo Sporting Lisbona invece passa 2-0 sul campo dei norvegesi del Rosenborg, con gli scandinavi ormai fuori da tutti i giochi.

Classifica Gruppo D: Sporting Lisbona 9, LASK Linz 7, PSV 7, Rosenborg 0.

Il tabellone dello stadio di Linz dopo il clamoroso 4-1 del LASK sul PSVGetty Images

Gruppo E, disastro Lazio, Celtic avanti

La Lazio cade nel finale col Celtic e si mette nei guai: a questo link il report completo del match. Nel mentre il Cluj non le fa un favore: i romeni vincono in casa per 1-0 con un gol nel finale di Mario Rondon, poi espulso 3 minuti dopo. Al Cluj però va bene così: la qualificazione arriverà strappando un punto nelle prossime due partite.

Classifica Gruppo E: Celtic 10, Cluj 9, Lazio 3, Rennes 1.

Gruppo F, torna in corsa lo Standard Liegi

Dopo l’1-1 di ieri dell’Arsenal in casa dei portoghesi del Vitoria Guimaraes, lo Standard Liegi prova a rientrare in corsa. Prezioso successo dei belgi sull’Eintracht Francoforte semifinalista della passata edizione di questa competizione: decide un gol di Lestienne in pieno recupero. Tutto riaperto dunque per la lotta al secondo posto.

Classifica Gruppo F: Arsenal 10, Eintracht 6, Standard Liegi 6, Vitoria Guimaraes 1.

Gruppo G, si conferma l’equilibrio nel girone di ferro

E’ il gruppo più tosto di questa Europa League e anche in questa giornata si conferma come tale. Il Feyenoord non va oltre l’1-1 in casa con lo Young Boys. Vittoria invece dei Glasgow Rangers che si impongono sul Porto per 2-0.

Classifica Gruppo G: Young Boys 7, Rangers 7, Feyenoord 4, Porto 4.

Glasgow Rangers in Europa LeagueGetty Images

Gruppo H, Espanyol ai sedicesimi

Tutto facile a Barcellona per l’Espanyol che passa addirittura per 6 a 0 sui bulgari del Ludogorets. Nell’altro match del girone invece 0-0 tra Ferencvaros e CSKA Mosca. Ancora tutto potenzialmente aperto per la lotta al secondo posto, mentre una piazza in termini di qualificazione è già presa dagli spagnoli.

Classifica Gruppo H: Espanyol 10, Ludogorets 6, Ferencvaros 5, CSKA Mosca 1.

Gruppo I, colpaccio Gent che scappa in testa

Vittoria pesante dei belgi del Gent, che passano in casa del Wolfsburg per 3-1. Pari pirotecnico invece tra Oleksandriya e Saint Etienne: 2-2, con i padroni di casa che sotto 0-2 pareggiano nei 6 minuti finali tenendo vivo il discorso qualificazione.

Classifica Gruppo I: Gent 8, Wolfsburg 5, Saint Etienne 3, Oleksandriya 3.

Gruppo J, l’Istanbul Basaksehir sorpassa tutti

La Roma è beffata al 94’ dal figlio di Thuram: a questo link il report completo del match. Ne approfitta così l’Istanbul Basaksehir che con un 3-0 in casa del Wolfsberger sorpassa in tutti in vetta al girone. Roma che dovrà ora per forza andare a fare punteggio pieno in Turchia per piazzare il controsorpasso.

Classifica Gruppo J: Basaksehir 7, Borussia Moenchengladbach 5, Roma 5, Wolfsberger 4.

Gruppo K, prova la fuga il Braga

Bella vittoria dei portoghesi che superano per 3-1 il Besiktas. Nel mentre il Wolverhampton vince di misura una partita soffertissima contro lo Slovan Bratislava: serve un gol del solito Raul Jimenez in pieno recupero per portare a casa il bottino pieno che mette gli inglesi al secondo posto; per Cutrone 20 minuti di partita nel finale subentrato a Pedro Neto.

Classifica Gruppo K: Braga 10, Wolverhampton 9, Slovan Bratislava 4, Besiktas 0.

Manchester UnitedSID

Gruppo L, Manchester United ai sedicesimi

Può finalmente fare festa Solskjaer: il suo Manchester United trova la vittoria casalinga più rotonda dallo scorso agosto. I Red Devils schiantano 3-0 il Partizan Belgardo trovando così il matematico pass per i sedicesimi di finale con due turni di anticipo. Alle spalle roboante vittoria dell’AZ Alkmaar che ad Astana ne fa addirittura cinque: 0-5 il punteggio finale.

Classifica Gruppo L: Manchester United 10, AZ Alkmaar 8, Partizan Belgardo 4, Astana 0.