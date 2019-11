Il Cluj inguaia la Lazio. PSV, che crollo in casa del LASK Link

Gruppo A, Siviglia in carrozza

Tutto facile per gli andalusi che passano 5-2 sul campo del Dudelange. Da segnalare la tripletta di El Haddadi. L’Apoel Nicosia invece supera in casa il Qarabag per 2-1. Siviglia matematicamente qualificato da primo, dietro si giocheranno tutte e 3 il secondo posto.

Classifica Gruppo A: Siviglia 12, APOEL Nicosia 4, Qarabag 4, Dudelange 3.

Siviglia in Europa League dopo il 5-2 sul DudelangeGetty Images

Gruppo B, pareggiano tutte

Si conferma grande incertezza in questo girone. Il Copenaghen infatti non va oltre l’1-1 in casa con la Dinamo Kiev, mentre i ticinesi del Lugano strappano un buon 0-0 in casa al più quotato Malmoe. Classifica invariata e teoricamente ancora tutto aperto per tutte nelle prossime due giornate.

Classifica Gruppo B: Copenaghen 6, Dinamo Kiev 6, Malmoe 5, Lugano 2.

Gruppo C, Basilea che ipoteca i sedicesimi

Il Basilea ipoteca il passaggio del turno grazie al successo casalingo sul Getafe per 2-1: decide il gol di Fabian Frei. Il Krasnodar però risponde presente con un netto 3-1 ai turchi del Trabzonspor, tornando prepotentemente in corsa per il passaggio del turno.

Classifica Gruppo C: Basilea 10, Krasnodar 6, Getafe 6, Trabzonspor 1.

Gruppo D, crollo PSV

Dopo aver eliminato proprio una squadra tosta come il Basilea già la scorsa estate nei preliminari di Champions League (salvo poi a uscire al turno decisivo contro il Brugge), gli austriaci del LASK Linz si confermano compagine vera: 4-1 al PSV stasera; per giunta in rimonta. Lo Sporting Lisbona invece passa 2-0 sul campo dei norvegesi del Rosenborg, con gli scandinavi ormai fuori da tutti i giochi.

Classifica Gruppo D: Sporting Lisbona 9, LASK Linz 7, PSV 7, Rosenborg 0.

Il tabellone dello stadio di Linz dopo il clamoroso 4-1 del LASK sul PSVGetty Images

Gruppo E, disastro Lazio

La Lazio cade nel finale col Celtic e si mette nei guai: a questo link il report completo del match. Nel mentre il Cluj non le fa un favore: i romeni vincono in casa per 1-0 con un gol nel finale di Mario Rondon, poi espulso 3 minuti dopo. Al Cluj però va bene così: la qualificazione arriverà strappando un punto nelle prossime due partite.

Classifica Gruppo E: Celtic 10, Cluj 9, Lazio 3, Rennes 1.

Gruppo F, torna in corsa lo Standard Liegi

Dopo l’1-1 di ieri dell’Arsenal in casa dei portoghesi del Vitoria Guimaraes, lo Standard Liegi prova a rientrare in corsa. Prezioso successo dei belgi sull’Eintracht Francoforte semifinalista della passata edizione di questa competizione: decide un gol di Lestienne in pieno recupero. Tutto riaperto dunque per la lotta al secondo posto.

Classifica Gruppo F: Arsenal 10, Eintracht 6, Standard Liegi 6, Vitoria Guimaraes 1.

Dopo le 23:00 gli aggiornamenti dei Gruppi G, H, I, J, K, L