Il Manchester United delude con l'AZ, il Feyenoord batte il Porto, Arsenal ok

Nella seconda giornata di Europa League delude il Manchester United in casa dell'Az Alkmaar: i Red Devils chiudono il match senza tiri in porta per la prima volta nella competizione. Il Feyenoord sorprende il Porto, l'Espanyol a Mosca fa il colpaccio. L'Arsenal, trascinato dal brasiliano Martinelli (è il giocatore più giovane a mettere a segno 2 o più gol in una partita europea per l'Arsenal), non ha problemi con lo Standard Liegi, mentre l'Eintracht Francoforte passa a Guimaraes. Promossi i Wolves di Cutrone nella tana del Besiktas.

Gruppo A

Dudelange-Qarabag 0-4 (11’ Zubir, 30’ Michel, 37’ rig. Almeida, 69' Quintana)

Siviglia-Apoel Nicosia 1-0 (17’ Hernandez)

Gruppo B

Lugano- Dynamo Kiev 0-0

Malmö-Copenaghen 1-1 (45’ aut. Nielsen (C), 55’ Rosenberg (M))

Gruppo C

Krasnodar-Getafe 1-2 (36’ e 61’ Rodriguez (G), 69’ Ari (K))

Trabznonspor-Basilea 2-2 (20’ Widmer (B), 26’ Parmak (T), 78’ Sosa (T), 80’ Okafor (B))

Gruppo D

Rosenborg-Psv Eindhoven 1-4 (14’ Rosario (P), 37’ aut. Meling (P), 41’ e 79’ Malen (P), 70’ Adegenbro (R))

Sporting Lisbona-Lask Linz 2-1 (16’ Raguz (L), 59’ Phellype (S), 63’ Bruno Fernandes (S))

Gruppo E

Celtic-Cluj 2-0 (20’ Edouard, 59’Elyounoussi)

Lazio-Rennes 2-1 (55' Morel (R), 63' Milinkovic-Savic (L), 75' Immobile (L))

Gruppo F

Arsenal-Standard Liegi 4-0 (14’ e 16’ Martinelli, 22’ Willock, 57’ Ceballos)

Vitoria Guimaraes-Eintracht Francoforte 0-1 (36’ N’Dicka (E))

Gruppo G

Feyenoord-Porto 2-0 (49’ Toormstra, 80’ Karsdorp)

Young Boys-Rangers 2-1 (44’ Morelos (R), 50’ Assale (Y), 93' Fassnacht (Y))

Gruppo H

CSKA Mosca-Espanyol 0-2 (64’ Wu, 95' Campuzanu)

Ferencvaros-Ludogorets 0-3 (1’ Lukoki, 40’ e 64’ Forster)

Gruppo I

Oleksandriya-Gent 1-1 (6’ Depoitre (G), 64’ Sitalo (O))

Saint Etienne-Wolfsburg 1-1 (13’ Kolodziejczak (s), 15’ William (W))

Gruppo J

Istanbul Basaksehir-Borussia Mönchengladbach 1-1 (55’ Visca (I), 91' Herrmann (B))

Wolfsberg-Roma 1-1 (27’ Spinazzola (R), 51’ Liendl (W))

Gruppo K

Besiktas-Wolverhampton 0-1 (90' Boly)

Braga-Slovan Bratislava 2-2 (31’ Viana (B), 45’ rig. Sporar (S), 63’ Galeno (B), 87' aut. Viana (S))

Gruppo L

Astana-Partizan Belgrado 1-2 (29’ e 73’ Sadiq (P), 85’ Sigurjonsson (A))

AZ Alkmaar-Manchester United 0-0