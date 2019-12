Una gara senza storia in Bretagna: le giovani seconde linee del Rennes - già fuori dai giochi nel gruppo E - travolgono la Lazio dal punto di vista fisico e del gioco. E' 2-0 al "Roazhon Park" con doppietta del centrale difensivo Gnagnon. Biancocelesti che, anche in caso di vittoria, sarebbero stati eliminati per effetto della vittoria del Cluj (sempre per 2-0) contro il Celtic in Romania. La colpa della brutta figura di questa sera della band di Simone Inzaghi (con ancora gli echi della vittoria sulla Juventus) è stata proprio questa: non averci mai creduto. Nemmeno per un minuto. La classifica finale del raggruppamento è la seguente: Celtic punti 13; Cluj 12; Lazio 6 e Rennes 4.

Rennes-Lazio, Europa League 2019-2020: Ciro Immobile (Lazio, maglia biancoceleste), in pressione su Clément Grenier (Rennes) (Getty Images)Getty Images

Il tabellino

RENNES-LAZIO 2-0

Rennes (4-4-2): Salin; Boey, Gnagnon, Nyamsi, Doumbia; Lea Siliki (74' Camavinga), Grenier, Tait, Da Cunha (77' Del Castillo); Siebatcheu (70' Niang), Gboho. All.: Stéphan.

Lazio (3-5-2): Proto; Bastos, Vavro (74' Falbo), Acerbi; Lazzari, Parolo, Cataldi, Luis Alberto (59' Berisha), Jony; Caicedo, Immobile (68' Adekanye). All.: S. Inzaghi.

Arbitro: Srdjan Jovanovic (Serbia).

Gol: 31' e 87' Gnagnon (R).

Assist: -.

Note - Recupero: 1+5. Amminiti: Nyamsi, Luis Alberto, Salin, Jony, Cataldi.

Le duel entre Sacha Boey (Stade Rennais) et Ciro Immobile (Lazio Rome)Getty Images

La cronaca della partita in 9 momenti chiave

7' - GNAGNON! Il centrale difensivo locale si libera del diretto avversario e libera il sinistro dalla distanza: la palla rimbalza davanti a Proto, abile però a neutralizzare.

25' - LEA SILIKI! Gran sinistro a giro dai venti metri: Silvio Proto è bravissimo a distendersi e a respingere in corner sul rimbalzio della sfera.

31' - GOL DEL RENNES CON GNAGNON! Il centrale difensivo dei bretoni si gira bene in area approfittando di una marcatura "al burro" di Acerbi. Conclusione prepotente sulla sponda aerea di Boey, giunta dopo un calcio d'angolo: 1-0 per i francesi!

Rennes-Lazio, Europa League 2019-2020: Joris Gnagnon (Rennes) esulta sotto gli occhi di Jony (Lazio) dopo la rete dell'1-0 al 31' (Getty Images)Getty Images

42' - DA CUNHA, IN PIENA AREA, PROVA AD APRIRE IL SINISTRO! Tuttavia, la conclusione del talento rossonero classe 2001 termina a lato di pochissimo dopo l'errore in impostazione da parte di Vavro.

60' - ACERBI! Colpo di testa sul corner di Jony: palla alta da ottima posizione.

82' - PROTO! Respinta in tuffo sul sinistro a botta sicura di Tait: il portiere belga risparmia lo 0-2 alla Lazio.

87' - GOL DEL RENNES CON GNAGNON! Il centrale difensivo, dopo aver iniziato l'azione vincente, segna in tap in dopo la respinta di Proto all'insidioso rasoterra di Tait: 2-0!

90'+2 - L'EX ROMANISTA GRENIER TOCCA SOTTO PER NIANG A PORTA VUOTA! Arrriva il giovanissimo Falbo, subentrato a Vavro, a spazzare in disperato recupero.

90'+2 - NYAMSI! L'altro centrale difensivo del Rennes ci prova dalla lunga distanza: palla alta di pochissimo.

Il migliore

Gnagnon. Eroe della serata bretone. Doppietta decisiva da centrale difensivo: una prestazione dall'eccezionale dinamismo ed eccellente propositività del classe 1997.

Il peggiore

Acerbi. Insolitamente distratto in marcatura: si lascia sfuggire di tutto coi vari Tait, Da Cunha e Gboho a combinarne di tutti i colori.

Le pagelle

Clicca qui

Il momento social