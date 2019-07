Il Torino conosce la sua rivale: il 25 luglio se la vedrà col Debrecen al 2° turno

Il Torino, subentrato nella seconda competizione europa per club per ordine di importanza al posto del Milan, da questa sera conosce la sua avversaria di giovedì prossimo 25 luglio: a contendere ai granata l'accesso al terzo turno preliminare saranno gli ungheresi del Debrecen.

Dopo il 4-1 della gara di andata in terra ungherese il Debrecen questa sera si è limitato a gestire l'ampio vantaggio impattando 1-1 in Albania contro il Kukesi Football Club: dopo il vantaggio casalingo siglato in apertura da Valon Ethemi gli ospiti hanno rispetto al 58esimo con la rete del gigante ungherese Csaba Szatmari mettendo in ghiaccio il passaggio del turno. Orario ancora da definire, ma di certo tra sette giorni si farà sul serio per il "Gallo" Belotti e compagni.