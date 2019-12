Inter, la guida al sorteggio dei sedicesimi: ecco le maggiori insidie

Lunedì 16 dicembre alle 13 (diretta su Eurosport 1 - canale 210 di Sky - Eurosport Player e in LIVE STREAMING GRATUITO su it.eurosport.com) l'Inter scoprirà quale sarà la sua avversaria nei sedicesimi di finale di Europa League. Al sorteggio di Nyon partecipano le otto squadre provenienti dalla UEFA Champions League in virtù del terzo posto nei gironi oltre alle 24 dei gironi di Europa League.

I nerazzurri sono tra le quattro migliori terze scese dalla Champions League, per questo saranno teste di serie nel sorteggio al pari delle dodici squadre vincitrici dei gironi di Europa League: le squadre teste di serie giocheranno il ritorno dei sedicesimi in casa.

Le maggiori insidie

Gli avversari più insidiosi per la squadra di Conte sembrano Shakhtar Donetsk, Bayer Leverkusen (retrocesse dalla Champions nei gironi di Atalanta e Juventus), Wolverhampton, Eintracht Francoforte e Wolfsburg. In particolare, le due tedesche evocano recenti delusioni: rispettivamente la doppia sconfitta del 2015 e il ko della scorsa stagione firmato Jovic al Meazza quando Spalletti era in piena bagarre per il caso Icardi.

L'urna dei desideri

Le avversarie da prendere? Sulla carta Apoel Nicosia, Cluj e Ludogorets. Nella norma Sporting Lisbona, Getafe, Rangers, Copenaghen e AZ Alkmaar così come Bruges e Olympiacos, le due declassate dalla Champions teoricamente più "comode". Da qui a fine febbraio - il match di andata si giocherà giovedì 20 febbraio, quello di ritorno il 27 febbraio a San Siro - le incognite non mancano.