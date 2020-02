Inter, la lista per l'Europa League: fuori Asamoah, ci sono Young, Moses e Eriksen

L’Inter ha presentato la lista per la fase ad eliminazione diretta dell’Europa League 2019/2020 (i nerazzurri affronteranno i bulgari del Ludogorets il 20 febbraio per i sedicesimi di finale). Sono 22 i giocatori inseriti da Antonio Conte, compresi i nuovi acquisti Ashley Young, Victor Moses e Christian Eriksen che prendono il posto di Politano e Lazaro partiti a gennaio. Sebastiano Esposito figura nella lista B, mentre non c’è Asamoah ancora alle prese con l’infortunio al ginocchio patito ad inizio dicembre.

Tutti i convocati

-1 Samir HANDANOVIC

-2 Diego GODIN

-5 Roberto GAGLIARDINI

-6 Stefan DE VRIJ

-7 Alexis SANCHEZ

-8 Matias VECINO

-9 Romelu LUKAKU

-10 Lautaro MARTINEZ

-11 Victor MOSES

-12 Stefano SENSI

-13 Andrea RANOCCHIA

-15 Ashley YOUNG

-20 Borja VALERO

-23 Nicolò BARELLA

-24 Christian ERIKSEN

-27 Daniele PADELLI

-33 Danilo D'AMBROSIO

-34 Cristiano BIRAGHI

-37 Milan SKRINIAR

-77 Marcelo BROZOVIC

-87 Antonio CANDREVA

-95 Alessandro BASTONI

Giocatori presenti nella Lista B

-30 Sebastiano ESPOSITO

-31 Lorenzo PIROLA

-35 Filip STANKOVIC

-36 Thomas SCHIRÒ

-38 Giacomo POZZER

-41 Jacopo GIANELLI