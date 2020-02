A ritmo lento, quasi come fosse un allenamento, l'Inter batte il Ludogorets e accede agli ottavi di finale di Europa League. Escluso il mini brivido per il gol di Cauly, durato sei minuti, i nerazzurri hanno gestito molto bene il vantaggio dell'andata e con il rocambolesco gol di Lukaku sul finale di primo tempo, hanno di fatto chiuso il sipario sul discorso qualificazione. Partita facile, vittoria che fa bene al morale e che avvicina al meglio i nerazzurri al big match contro la Juventus. Segnali incoraggianti sia da Eriksen che da Sanchez.

Il tabellino di Inter-Ludogorets 2-1

INTER (3-5-2): Padelli; D’Ambrosio (Dal 76' Bastoni), Ranocchia, Godin; Moses, Barella (Dal 46' Brozovic), Borja Valero, Eriksen, Biraghi; Lukaku (Dal 62' Esposito), Sanchez. All. Conte

LUDOGORETS (4-3-3): Iliev; Cicinho Terziev, Grigore, Nedyalkov; Marcelinho (Dall'83' Biton), Dyakov, Badji; Wanderson (Dal 70' Tchibota), Keseru (Dal 68' Świerczok), Cauly Souza. All. Vrba.

Arbitro: Siebert (GER)

Gol: 26' Cauly (L), 32' Biraghi (I), 45'+3' Lukaku (I)

Ammoniti: D'Ambrosio,

La cronaca in 7 momenti chiave

5' - Occasione enorme per Lukaku. Accelera in campo aperto, arriva al limite e spara col destro. Bravo Iliev ad intuire e parare.

26' - CAULY! GOL! 0-1 Ludogorets. Cross da destra di Cicinho, Cauly anticipa Godin. Tiro che colpisce la traversa ed entra.

32' - GOL! 1-1! AUTOGOL di Terziev. Eriksen serve dentro Biraghi che calcia da sinistra. Palla deviata nettamente da Terziev che buca Iliev.

40' - Calcia bene da fuori Barella. Tiro potente, ILIEV si tuffa e para.

45'+3' - LUKAKU! GOL! 2-1 Inter! Cross di Sanchez e colpo di testa di Lukaku, respinge Iliev che colpisce Lukaku. Palla in rete. Gollonzo.

52' - Traversa clamorosa di Sanchez. Destro potentissimo da fuori. Palla contro la traversa e poi in campo. Che tiro.

58' - Lukaku ci prova ancora col mancino. Iliev in tuffo devia la palla sul palo.

La statistica chiave

Romelu Lukaku è il secondo giocatore nella storia dell'Inter a segnare almeno 2 gol in quattro competizioni differenti in una singola stagione in nerazzurro (escl. preliminari); in precedenza ci è riuscito solo Samuel Eto'o nel 2010/11 (Opta).

MVP del match

Alexis SANCHEZ - Ha voglia di mettersi in mostra e di rispondere alle critiche. Molto mobile, molto vivace. Manda in gol Lukaku, colpisce una traversa. In crescita.

