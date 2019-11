Inzaghi: "Concesso troppo, ma il rigore era clamoroso. Con 23 occasioni non puoi fare un solo gol"

Simone Inzaghi, allenatore Lazio

"Il rigore era clamoroso, che ci avrebbe permesso di andare in vantaggio. Ho poco da recriminare sul piano della prestazione dei ragazzi, ma dobbiamo fare mea culpa. Dovevamo segnare il secondo gol, creando 23 occasioni non possiamo fare soltanto un gol. Andiamo a casa con zero punti, probabilmente usciamo dall'Europa. Peccato per quello che abbiamo messo in campo".

SULLE COLPE DELLA LAZIO

"Sì, ci abbiamo messo del nostro. Ho poco da dire, dispiace perché dobbiamo essere più cattivi. Hanno una squadra con delle qualità, non mollano mai".

SU CAICEDO E I SINGOLI

"Lui e Lucas Leiva hanno stretto i denti per esserci, avevamo Cataldi squalificato. Ho dovuto forzare un paio di giocatori, siamo arrivati contati. Abbiamo fatto una partita giusta che dovevamo fare, lascia grande rammarico perché era un girone difficile ma alla nostra portata. C'è grandissimo rammarico, dobbiamo fare mea culpa perché dovevamo fare di più. Poi il rigore clamoroso negato, non deve essere un alibi, poi come all'andata ci hanno punito".

Ciro Immobile, attaccante Lazio

"In realtà abbiamo avuto tante occasioni non sfruttate, alla fine la paghi. Anche dopo il pareggio abbiamo sprecato alcune occasioni. Abbiamo dimostrato di saper giocare bene, la matematica non ci condanna, ma sarà difficile. Noi ci proveremo fino alla fine”.

SULLE RIMONTE

"C'è da migliorare sotto questo aspetto, è ovvio che le occasioni se vengono sfruttare perdi le partite. Poi alla fine c'è stato l'episodio che ce l'ha fatta perdere, ma l'abbiamo persa molto prima".

SUL DISCORSO ALLA SQUADRA

"Questa è una partita da rivedere, da rendersi conto di quello che siamo capaci di fare e di non fare. Una squadra che va a Glasgow e non vince deve farsi qualche domanda. Può essere penalizzante a livello mentale, ma domenica c'è il Lecce e non possiamo perdere punti. Dobbiamo andare avanti anche stasera, è quello che mi sento di dire".

SUL RIGORE NON CONCESSO

"Io per questo non mi lamento mai dagli arbitri in Italia, sono i migliori. Io il tocco l'ho visto nonostante fossi impegnato nell'azione, ma indietro non si può tornare. Per me è rigore anche in diretta, ma anche le immagini mi tolgono l'1% di dubbio che avevo".