Inzaghi: "Difficile digerire questa sconfitta, ma la qualificazione è ancora aperta"

" Questo è il brutto del calcio. Abbiamo fatto una grande partita contro una squadra di valore. E' difficile digerire una sconfitta del genere, però dobbiamo andare avanti. Giocando con questo spirito partite così ne perderemo poco. Ai ragazzi non ho nulla da rimproverare stasera "

Lo ha detto l'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, dopo la sconfitta contro il Celtic in Europa League. "Chiaramente il secondo gol è un errore individuale, dove non bisogna perdere la marcatura, e la paghi a caro prezzo. Mancano tre partite, avremo il Cluj a casa nostra. Serve il percorso netto per qualificarci", ha aggiunto. I nuovi? "Hanno fatto tutti bene, non mi va parlare dei singoli. Avremmo meritato sicuramente altro, questo è il calcio. Dovremo lavorare di più, perché non basta. I ragazzi devono continuare a lavorare così, credere in quello che si fa. Giocando così, secondo me, andremo lontani. Bisogna rimboccarsi le maniche e lavorare ancora di più, sapendo che in Europa la strada è in salita ma la partita è tutta aperta", ha sottolineato il tecnico dei biancocelesti.

Le parole di Lazzari

"E' da inizio anno che creiamo tanto e non riusciamo concretizzare. C'è poco da dire: la prestazione c'è stata. Purtroppo siamo giù di morale, perdere queste partite fa male perché abbiamo creato tanto. Pensiamo adesso alla prossima partita di campionato di domenica. Dispiace per il risultato, ma questo è il calcio". Così l'esterno della Lazio, Manuel Lazzari, ha analizzato il ko in Europa League contro il Celtic ai microfoni di Sky Sport. "Il primo tempo è stata una partita aperta e alla pari. Abbiamo avuto occasioni noi, occasioni ne hanno avute loro e siamo andati in vantaggio. Nel secondo siamo riusciti a tenerli là, poi il palo di Correa. Siamo stati sfortunati e loro hanno trovato il gol", ha aggiunto.