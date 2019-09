Inzaghi recrimina: "Il rigore non c'era, sconfitta immeritata ma passeremo"

" Il risultato non ci sta, la sconfitta è immeritata. L’arbitro ha fischiato un calcio di rigore viziato da un precedente fallo su Leiva. Ma se l’avessimo chiusa prima, non avremmo avuto da reclamare "

Queste le parole del tecnico della Lazio Simone Inzaghi, sconfitto all’esordio in Europa League in casa del Cluj. L’allenatore reclama per il penalty dell’1-1 ma fa i complimenti alla squadra:

" Avremmo meritato di più, il ko ci dispiace ma il buon primo tempo ci deve far riflettere. Continuiamo a credere in ciò che facciamo – ha detto Inzaghi a Sky Sport – ma dobbiamo essere più concreti nella finalizzazione per portare a casa le vittorie. Sono convinto che passeremo il turno. Sono dispiaciuto per queste due sconfitte ma teniamo alta la testa: fra due giorni e mezzo c’è il Parma, faremo una grande gara "