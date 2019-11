La Lazio si qualifica ai sedicesimi di Europa League se...

La sconfitta nel finale del match casalingo contro il Celtic è un autentico disastro per la Lazio e le sue speranze di passaggio del turno ai sedicesimi di Europa League. Fermi a 3 punti adesso i biancocelesti sono aggrappati a un miracolo per le prossime due giornate. Il Celtic infatti è già matematicamente qualificato e al Cluj basta un solo punto in due giornate. Ma non solo, la Lazio, impegnata nella prossima proprio contro il Cluj, dovrà prima di tutto iniziare a ribaltare lo scontro diretto dell'andata vinto dai romeni per 2-1.

La Lazio va ai sedicesimi di Europa League se...

-Fa 6 punti nelle prossime due giornate e il Cluj perde anche l'ultima gara casalinga dove ospita il Celtic già qualificato. La Lazio per giunta dovrà vincere col Cluj per 1-0 oppure con due gol di scarto (3-1, 4-2, ecc.)

Questa la classifica del Girone E a due giornate dalla fine

Squadra Punti Differenza reti 1. Celtic 10 +4 2. Cluj 9 +1 3. Lazio 3 -2 4. Rennes 1 -3

Calendario

-5a giornata: Celtic-Rennes | Lazio-Cluj

-6a giornata: Rennes-Lazio | Cluj-Celtic

Arrivo a pari punti: chi passa il turno? I criteri per sciogliere ogni dubbio

Risultati negli scontri diretti

Differenza reti negli scontri diretti

Gol segnati negli scontri diretti

Gol segnati fuori casa negli scontri diretti

Differenza reti generale

Gol segnati totali