Grande passo avanti della Roma che, grazie al netto successo per 3-0 sul campo del Basaksehir firmato Veretout, Kluivert e Dzeko, ha ipotecato la qualificazione ai sedicesimi di finale di Europa League. Alla squadra allenata da Paulo Fonseca manca solo un punto per avere la certezza matematica del passaggio del turno.

La Roma si qualifica ai sedicesimi di Europa League se...

Pareggia contro il Wolfsberger

Perde contro il Wolfsberger e il Borussia Moenchengladbach non perde contro il Basaksehir

La classifica del Girone J a una giornata dalla fine

Squadra Punti Differenza reti Borussia Moenchengladbach 8 -2 Roma 8 +6 Basaksehir 7 -3 Wolfsberger 4 -1

Servirà l'ultima giornata per definire le due squadre del Girone J che si qualificheranno ai sedicesimi di finale di Europa League. Alla Roma sarà sufficiente non perdere contro il Wolfsberger per proseguire il suo cammino europeo: in caso di pari, infatti, i giallorossi salirebbero a quota 9 punti e si lascerebbero sicuramente alle spalle una tra Borussia Moenchengladbach e Basaksehir che si affronteranno tra di loro. Ma la Roma può qualificarsi anche in caso di sconfitta, a patto che la squadra turca non vinca in Germania. I giallorossi possono infatti permettersi di arrivare a pari punti con il Basaksehir (in virtù degli scontri diretti a favore) ma non con il Borussia.

Calendario

6a giornata, 12 dicembre 2019, ore 21: Roma-Wolfsberger | Borussia Moenchengladbach-Basaksehir

Arrivo a pari punti: chi passa il turno? I criteri per sciogliere ogni dubbio

Risultati negli scontri diretti

Differenza reti negli scontri diretti

Gol segnati negli scontri diretti

Gol segnati fuori casa negli scontri diretti

Differenza reti generale

Gol segnati totali