Lazio-Celtic: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Vavro, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Berisha, Lulic; Luis Alberto, Immobile. All.: Simone Inzaghi.

Celtic (4-2-3-1): Forster; Frimpong, Jullien, Ajer, Taylor; Brown, McGregor; Forrest, Rogic, Elyounoussi; Edouard. All.: Neil Lennon.

Arbitro: Tobias Stieler (GER)

Statistiche Opta

La Lazio non vince da 10 partite cosecutive contro rivali britanniche in una competizione europea (4 P, 6 S). La sua ultima vittoria fu contro il Chelsea nella Champions League 1999-2000.

Il Celtic non ha mai vinto in trasferta contro una rivale italianain una competizione europea, perdendo nove e pareggiando tre delle sue 12 uscite in Italia e rimanendo senza gol in nove di queste.

La Lazio ha perso sei delle sue ultime sette partite in Europa League (1 V), tante sconfitte come nei suoi ultimi 35 incontri nella competizioni (18 V, 11 P, 6 S).

Il Celtic ha segnato con i suoi due tiri in porta la prima volta contro la Lazio nella terza giornata, riuscendo a rimanere imbattuto nei suoi primi tre incontri di una fase a gruppi in una coppa europea per la seconda volta dopo l'europa League del 204-2015.

Ryan Christie del chelsea ha partecipato direttamente a tre gol nei suoi tre incontri in Europa League di questa stagione (due gol e un assist), dop aver avuto un ruolo soltanto in uno dei sette precedenti nella competizione europea.