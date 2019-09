Lazio, Inzaghi: "Cluj tosto, Immobile e Luis Alberto non ci saranno"

"Il Cluj è una squadra molto fisica, domani sarà difficile, servirà intensità. Questo è un girone difficile è tosto: Cluj e Celtic hanno fatto i preliminari di Champions League, il Rennes ha vinto la Supercoppa di Francia”. Così Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, nel corso della conferenza stampa alla vigilia dell'esordio in Europa League contro il Cluj. Lazio che in Romania sarà priva di due pezzi da novanta. "Sono rimasti a Formello Immobile, Luis Alberto e Radu”, ha infatti annunciato il tecnico biancoceleste. Inzaghi è quindi tornato sulla sconfitta contro la Spal: “A Ferrara abbiamo sbagliato 25 minuti, con la squadra abbiamo analizzato cosa non è andato. Il primo responsabile sono io, che sono a capo di questa squadra. Grazie alla Società e ai giocatori stiamo facendo un grande lavoro, sappiamo di dover alzare l’asticella”.

" La formazione di domani? Ho alcuni dubbi che scioglierò domani. Giocherà Strakosha, ma ho molta fiducia in Guerrieri e Proto. Non mi piace fare gerarchie per la competizione europea. Proto giocherà perché è molto affidabile ma domani toccherà ancora a Strakosha. Luiz Felipe sarà convocato per la gara di domani. Anche Bastos giocherà dall’inizio. Radu, Immobile e Luis Alberto abbiamo deciso di lasciarli a casa per svolgere un allenamento diverso che possa consentire a questi calciatori di giocare la gara di domenica con il Parma "

"Non mi aspetto una reazione da Milinkovic. Mi aspettavo di più da tutti, ma non bisogna cercare necessariamente un colpevole. Non mi sta bene sentire che siamo la miglior squadra della Serie A nonostante la sconfitta. A volte si può essere anche meno belli, ma vincendo", ha concluso Inzaghi.