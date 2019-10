Lazio-Rennes: probabili formazioni e statistiche

Le probabili formazioni

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Vavro, Acerbi, Bastos; Lazzari, Berisha, Milinkovic-Savic, Parolo, Jony; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi

RENNES (5-3-2): Mendy; Traoré, Morel, Gelin, Da Silva, Mouassa; Martin, Grenier, Bourigeaud; Niang, Tait. All. Stéphan

Statistiche Opta

Questa è la prima partita ufficiale tra Lazio e Rennes.

La Lazio è imbattuta nelle ultime sei partite contro rivali francesi nelle competizioni europee (5V, 1P) dal 3-0 contro il Marsiglia nell'Intertoto del 2005. Gli italiani hanno vinto le ultime quattro partite consecutive contro squadre francesi.

La Lazio ha perso le ultime cinque partite di Europa League dopo averne perse altrettante nelle precedenti 27 gare.

Il Rennes ha perso cinque delle ultime sei partite casalinghe nella fase a gironi di Europa League (1V), ma ha vinto l'ultima a novembre 2018 contro l'FK Jablonec.

La Lazio ha perso le ultime due partite casalinghe in Europa League. Non ha mai perso tre volte in una fase finale di una competizione europea.