1. L’Inter punterà davvero su questa competizione?

Questa è la domanda delle domande, ma la risposta non la sa nessuno. Né gli addetti ai lavori, né i tifosi, né il pubblico. La risposta è solo nella testa di Antonio Conte. E là dentro non entra nessuno. Possiamo però analizzare le cose: il passato del tecnico dell’Inter ha infatti dato delle indicazioni piuttosto chiare, con le competizioni europee dove ha raccolto risultati assai meno esaltanti di quanto non abbia fatto nei rispettivi campionati. L’esempio più lampante è in quell’Europa League del 2014, con una semifinale Juventus-Benfica da molti considerata tutt’ora come l’unica macchia della carriera di Conte; una doppia sfida lasciata un po’ lì, così, senza dare la sensazione di averla giocata al meglio, nonostante la finale che sarebbe stata nello stadio di casa per dare “priorità” al record (poi raggiunto) di 102 punti in Serie A. Ergo viene da pensare che l’obiettivo dell’Inter sarà ancora il campionato, specie con un finale così combattuto. Attenzione però: l’Inter ha una rosa che francamente può ambire alla vittoria finale di questa competizione; e solo “impegnandosi” veramente tanto uscirebbe contro una squadra come il Ludogorets...

Insomma, il passaggio almeno agli ottavi di finale e quasi scontato e a quel punto tanto farebbe il sorteggio: dovesse pescare un’altra squadra di livello medio/basso, si ritroverebbe ai quarti. E tanto varrebbe, in quel momento, giocarsela. La risposta finale quindi? A sensazione no, l’Europa League non sarà una priorità per l’Inter. A meno che il sorteggio non dia una mano.

Antonio Conte applaude il pubblico dell'Inter al termine della partita contro il Barcellona - Champions League 2019-2020Imago

2. L’Europa League può essere l’obiettivo stagionale della Roma?

Lo deve diventare. La Roma sta vivendo un periodo di crisi e vincere questa competizione, dai quarti in poi, diventa complicato quasi quanto la Champions (è la storia recente a dimostrarlo). La Roma non è nel lotto delle favorite, ma questa coppa per Fonseca deve diventare un appuntamento chiave. Il perché è presto detto: la vittoria finale, oltre a mancare a un club italiano da una vita (l’ultimo resta Malesani al Parma nel 1999! Nessuno ha mai più raggiunto la finale, con le varie Fiorentina – due volte – e Napoli bloccate al massimo in semi) darebbe ai giallorossi la certezza nella prossima stagione di un posto in Champions League. Un posto che la Roma non è detto riuscirà a conquistarsi in Serie A, dove le gerarchie sembrano scritte e per la qualità complessiva del gioco la favorita alla quarta piazza resta l’Atalanta. Dunque sì, fossimo nei giallorossi, proveremmo a concentrare tutti gli sforzi negli appuntamenti del giovedì sera. Consapevoli che imporsi sarà complicato – già a partite dal Gent, squadra imbattuta fin qui – ma dove complessivamente la Roma può provare a dire la sua.

Paulo Fonseca, allenatore Roma in Europa LeagueGetty Images

3. Esiste al momento una favorita?

No, ma per trovare una squadra che abbia vinto questa competizione fuori dai nomi dell’elite europea tocca a tornare a 12 anni fa, quando lo Zenit San Pietroburgo (all’epoca comunque ambizioso progetto di Gazprom) superò in finale i Rangers di Glasgow. Da lì in poi si sono imposte solo squadre di grande spessore: Siviglia, Chelsea, Atletico Madrid, Porto, Shakhtar e Manchester United; a dimostrazione che a un certo punto questa diventa una competizione “vera” e che senza spiccate qualità di fondo alla fine non si vince. Dunque nel lotto si dovranno considerare i soliti nomi: le inglesi, con Arsenal e United; l’Ajax di Erik ten Hag; il solito Siviglia; il Bayer Leverkusen. Poi, chiaramente, qualche outsider verrà fuori, come ce ne sono sempre state: ma da lì ad alzarla a fine maggio in quel di Danzica ce ne passa. Almeno stando alla storia, che alla fine non mente quasi mai.

Manchester United, Europa LeagueGetty Images

4. C’è una squadra in particolare da tenere d’occhio?

Ce ne sono varie. Il Gent che affronta la Roma ad esempio non va sottovalutato: è l’unica insieme ai portoghesi del Braga a non aver perso nemmeno una partita nella fase a gironi. A tal proposito poi proprio il Braga è la squadra che meglio è andata offensivamente nella fase a gironi: 15 gol segnati in 6 partite e, appunto, nemmeno una sconfitta. Dati che non sono casuali e che vedono tra l’altro i portoghesi andare bene anche nel proprio campionato, dove si stanno attestando come terza forza dietro le solite due. Qui dentro occhio a Galeno, giocatore che ha fatto vedere cose più che discrete nella fase a gironi.

Personalmente poi sono stato sorpreso dal LASK di Linz: una squadra che non conoscevo e che ha messo dietro nel girone due realtà importanti come Sporting Lisbona e PSV Eindhoven. Gli austriaci hanno perso solo una partita e concedono pochissimo: solo 4 gol subiti in 6 partite; la terza miglior difesa dopo il Manchester United (2) e il Siviglia (3); bello l’incrocio con l’AZ Alkmaar che come il Braga invece è il miglior attacco della competizione.

Il tabellone dello stadio di Linz dopo il clamoroso 4-1 del LASK sul PSVGetty Images

Tra le outsider però scelgo il Wolverhampton, che ha un allenatore bravissimo e una squadra di qualità. E’ partito da lontanissimo con i preliminari dove tra l’altro ha incrociato il Torino, ma sta lottando per una posizione in Europa anche in Premier League dimostrando che la scorsa stagione non era stata casuale: ha un impianto di gioco ben collaudato e un centravanti a mio parere troppo sottovalutato come Raúl Jiménez. Tra i nomi meno altisonanti dei 32 club ancora in gara, scelgo quello degli inglesi.

Nuno Espirito Santo e Raul Jimenez, il tecnico e il bomber del Wolverhampton che ha già messo a segno 9 gol in questa Europa League (quali+girone)Getty Images

5. Ci saranno delle novità?

Sì. Lo scorso settembre il Comitato Esecutivo UEFA ha stabilito di introdurre la VAR anche in Europa League, a partire dai sedicesimi di finale. È una conquista perché prima si diceva che certe realtà minori del calcio europeo – presenti in Europa League più che in Champions naturalmente – non fossero attrezzate. Roberto Rosetti, presidente della Commissione arbitri UEFA, ha portato i risultati ottenuti in Champions League a riprova della necessità di introdurre la tecnologia anche nella seconda competizione europea per club: “Siamo molto contenti delle cifre che abbiamo visto nella fase a gironi e nei playoff della Champions League dove in 108 partite in totale, 27 decisioni sono state corrette attraverso il sistema Var, il che significa che una decisione è stata annullata solo ogni quattro partite”.

Un guardalinee immortalato dentro i fumogeni durante LASK Linz-Sporting Lisbona di Europa League: dai 16esimi ci sarà la VAR anche nella seconda competizione UEFAGetty Images

Il lavoro svolto dagli arbitri la scorsa estate a Maiorca ha due obiettivi nel mirino: ridurre al minimo gli errori in campo e rendere le decisioni il più possibile uniformi. E non è poco. L’uniformità sarebbe manna dal cielo e il fatto che si ampli anche all’Europa League non può che aiutare. In bocca al lupo.