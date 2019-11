Le pagelle di Basaksehir-Roma 0-3: Kluivert polverizza Epureanu, Pellegrini top player

=== Roma ===

Pau LOPEZ 6: un solo intervento, su colpo di testa di Topal (per giunta in fuorigioco, subito dopo il gol di Veretout) Dopodché, una gara da spettatore non pagante.

Davide SANTON 6,5: tanta corsa lungo l'out di destra, che percorre instancabilmente e, in fase di ripiego, senza correre rischi.

Gianluca MANCINI 7: marcature strette in una difesa che, certo, non subisce quella gran pressione. E' perfetto in ogni movimento e, nella ripresa, sfiora il possibile 4-0 con un colpo di testa ravvicinato su punizione a giro di Pellegrini.

Chris SMALLING 6,5: al pari di Mancini, chiude ogni boccaporto, questa volta risparmiandosi sugli inserimenti offensivi.

Aleksandar KOLAROV 7: prima dei gol, sono suoi i suggerimenti dagli esterni (nel suo caso, dalla sinistra). Nella ripresa, con un'ammonizione sul groppone comminata per assolvere a un errore di valutazione di Diawara, viene risparmiato per Verona da parte di Fonseca.

Dal 53' Leonardo Spinazzola 6,5: entra a gara già indirizzata, vero, ma dalla mancina mette al centro diversi palloni interessanti.

Jordan VERETOUT 7: rigore trasformato con freddezza e centrocampo comandato con eccellente competenza, grinta e personalità.

Basaksehir-Roma, Europa League 2019-2020: esultanza Roma (LaPresse)LaPresse

Amadou DIAWARA 5,5: non sfigura ma costringe all'ammonizione Kolarov dopo un errore grossolano a metà campo e, sotto porta, getta alle ortche un succulento corner di Pellegrini.

Nicolò ZANIOLO 7: numeri geniali, velocità bruciante. Gli manca solo il gol ma vederlo esibirsi è un vero piacere.

Nicolò Zaniolo - Basaksehir-Roma Europa League 2019-20Getty Images

Lorenzo PELLEGRINI 8,5: un rigore conquistato, due corridoi "al bacio" per Kluivert e Dzeko, incurante - nella ripresa, con la sua benda - dell'oggetto che lo colpisce alla testa dagli spalti... Tecnica e personalità a servizio di mister Paulo Fonseca. Un'arma letale... in più.

Dal 71' Cengiz Ünder 6: ha in canna una buona chance su cross mancino di Spinazzola. E' importante, ad ogni buon conto, che recuperi minutaggio.

Justin KLUIVERT 7,5: "manda ai pazzi" Epureanu, che proprio non riesce a contenerlo. I suoi inserimenti a velocità super mandano a carte quarantotto l'organizzazione difensiva del Basaksehir.

Edin DZEKO 7,5: pronto a tutto là davanti: a segnare e a irrobustire l'intero reparto offensivo.

Edin DzekoGetty Images

Dal 72' Henrikh Mkhitaryan 6: prezioso scampolo di partita al rientro dall'infortunio.

Mister Paulo FONSECA 8: evita di praticare inutili turnover. C'è in ballo la qualificazione e la squadra interpreta alla perfezione il match, chiudendolo nell'arco dell'ultimo quarto d'ora del primo tempo e risparmiando parecchie energie in vista di Verona nel corso della ripresa.

=== Basaksehir ===

Mert voto 5.5; Ponck 5, Skrtel 5 (52' Özcan 5.5), Epureanu 4 (46' Robinho 5), Clichy 6; Azubuike 5, Mehmet Topal 4.5, Irfan 5; Visca 6, Crivelli 6, Gulbrandsen sv (16' Behich 5.5). All.: Okan Buruk 4.