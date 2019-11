=== Roma ===

Pau LOPEZ 5,5: si prende un po' troppe confidenze coi piedi, nonostante li abbia "buoni". Qualche rischio inutile e poca comunicazione con l'intero pacchetto arretrato.

Davide SANTON 4,5: in ritardo negli interventi, poco lucido sulle ripartenze. Troppa ruggine da smaltire...

Borussia Mönchengladbach-Roma, Europa League 2019-2020: Davide Santon (Roma, maglia bianca) contrastato da Oscar Wendt del Borussia Mönchengladbach (maglia verde) (Getty Images)Getty Images

Federico FAZIO 5,5: raddrizza la partita dopo un'autorete pressoché inspiegabile, figlia di una scarsa organizzazione difensiva. E là dietro, dopo l'1-1, continua a commettere errori banali in fase di disimpegno.

Borussia Mönchengladbach-Roma, Europa League 2019-2020: Federico Fazio esulta dopo aver trafitto Yann Sommer per la rete dell'1-1 (Getty Images)Getty Images

Chris SMALLING 6: svolge i propri compiti difensivi senza eccellere né demeritare. Tutto sommato, prestazione sufficiente.

Aleksandar KOLAROV 6,5: gran cross sulla punizione dalla mancina, con cui serve Fazio in occasione del momentaneo 1-1. In generale, fa valere la sua esperienza lungo la fascia di competenza facendo leva sulla qualità.

Gianluca MANCINI 5: dopo le tante cose belle combinate dal presidio di centrocampo in cui è stato recentemente spostato, dalla difesa, una gara insufficiente e ricca di distrazioni.

Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach) - AS RomGetty Images

Dal 59' Amadou Diawara 6,5: subito positivo dopo l'infortunio al menisco che lo ha tenuto lontano dai campi per un mese. S'intende bene con Veretout.

Jordan VERETOUT 7: il centrocampista ex Fiorentina è il simbolo della rinascita giallorossa nella ripresa. Grande dinamismo prestato all'intera fase nevralgica da cui partono contropiedi che, però, la fase offensiva avrebbe potuto sfruttare meglio.

Borussia Mönchengladbach-Roma, Europa League 2019-2020: Jordan Veretout (Roma) (Getty Images)Getty Images

Nicolò ZANIOLO 6: alterna guizzi considerevoli a momenti in cui si estranea dal gioco. Nel secondo tempo, in ogni caso, cresce parecchio come, del reto, tutto il resto della squadra.

Dal 77' Cengiz Ünder 6: ha poco tempo per essere determinante, per quanto compia un paio di interessanti accelerazioni delle sue.

Javier PASTORE 6,5: altra prestazione significativa, tra belle geometrie e un tentativo, quello del 57' con quella palla indirizzata sotto la traversa e sventata da Sommer, che avrebbe meritato maggior fortuna.

Dall'80' Diego Perotti: sv.

Justin KLUIVERT 5: d'accordo gli scatti brucianti, ma quando si è soli davanti al portiere si deve segnare. Altrimenti la punizione, come in questo caso, può essere davvero pesante da digerire.

Borussia Mönchengladbach-Roma, Europa League 2019-2020: Stefan Lainer (Borussia Mönchengladbach, maglia verde) e Justin Kluivert (Roma, maglia bianca) (Getty Images)Getty Images

Edin DZEKO 5,5: qualche scambio interessante nel dialogo con Kluivert. Tuttavia, la sua prova non è certo entusiasmante.

Mister Paulo FONSECA 6: almeno in Europa, dovrebbe lavorare sulla concretezza della squadra che, a parte la larga vittoria contro il Basaksehir, è sempre di fatto mancata.

Paulo Fonseca, allenatore Roma in Europa LeagueGetty Images

=== Borussia Mönchengladbach ===

Sommer voto 6; Lainer 5.5, Elvedi 6.5, Jantschke 6 (29' Hofmann 6.5), Wendt 6.5 (85' Bensebaini sv); Ginter 6.5, Zakaria 6.5; Neuhaus 6.5 (74' Pléa 6.5); Benes 6.5, Thuram 7; Stindl 6.5. All.: Rose 7.