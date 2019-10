=== Lazio ===

Thomas STRAKOSHA 6: compie una buona uscita su Edouard. Poi, nella ripresa, viene letteralmente abbandonato al suo destino dalla difesa biancoceleste.

BASTOS 4: una distrazione dietro l'altra, che prova a tamponare con falli pericolosi a metà campo. Serata da dimenticare.

Denis VAVRO 5: parte malissimo. Lento, macchinoso, fuori tempo massimo ad ogni contrasto. Nel secondo tempo si riprende, ma finisce nuovamente sul banco degli imputati negli ultimi 20-25 minuti di partita.

Francesco ACERBI 6,5: compie una chiusura difensiva spettacolare in occasione della ripartenza che ha portato al palo di Correa. Episodio spartiacque di un match che, comunque, il centrale difensivo biancoceleste interpreta nella maniera giusta.

Manuel LAZZARI 7: un gol, una buona dose di cross al centro e tantissima corsa lungo la fascia destra. Sembra essere tornato il miglior Lazzari, ammirato alla SPAL.

Marco PAROLO 5: all'80' sbaglia a tu per tu con Forster. Poco meno di 15' prima, inoltre, apre la strada a Edouard per il passaggio vincente a Christie. Gara insufficiente da parte del capitano.

Lucas LEIVA 6: gioca un ottimo primo tempo, prima di eclissarsi nel corso della ripresa, travolto dalla vigoria fisica degli Hoops.

Sergej MILINKOVIC-SAVIC 6,5: le sue verticalizzazione hanno quella qualità che nessuno dei giocatori in campo possiede nelle proprie corde.

JONY 6: dribbling, impegno e velocità lungo la corsia mancina. Talvolta risulta un po' fumoso ma può migliorare.

Europa League: Celtic Glasgow - Lazio RomGetty Images

Dal 68' Senad Lulic 5: troppa fatica nell'entrare nei meccanismi del match.

Joaquin CORREA 6: suo l'assist vincente (una grande intuizione) per Lazzari al 40'. La spada di damocle della sua prestazione, tuttavia, resta quel palo colpito a tu per tu con Forster a 2' del pareggio del Celtic.

Dal 73' Ciro Immobile 6: a vederlo, la sensazione è sempre la stessa: la Lazio sarebbe ben altra cosa, con lui in campo, in Europa League.

Felipe CAICEDO 6,5: fa sportellate con tutti, anche con uno scavezzacolli come Scott Brown, addossandosi l'intero peso dell'attacco biancoceleste.

Dall'83' Danilo Cataldi 6,5: subito pimpante e deciso. E quel destro destinato sotto il sette al 95', avrebbe certamente meritato miglior destino. L'intervento di Forster, però, è da manuale del calcio.

Mister Simone INZAGHI 5,5: scegliendo sistematicamente di fare a meno di Immobile in Europa League, è perfino complicato giudicarlo. Certamente, per l'ennesima volta, la sua squadra è ripiombata in quei blackout che l'hanno contraddistinta in Europa League (sempre) e in campionato (a volte).

=== Celtic ===

Forster voto 8; Elhamed 6, Jullien 7, Ajer 6.5, Bolingoli-Mbombo 6; Brown 6.5, McGregor 6.5; Forrest 6, Christie 7.5, Elyounoussi 5.5; Edouard 6.5. All.: Lennon 7.