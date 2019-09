Le pagelle della Lazio

Thomas STRAKOSHA 5 - Pare poter vivere una serata tranquilla, ma non è così. E pure lui ci mette del suo con più di un'uscita a farfalle, tra cui quella che propizia la rete decisiva.

Dennis VAVRO 5,5 - Parte bene, ma con il passare dei minuti ha sempre più difficoltà. Legge male il movimento dei romeni nell'azione del 2-1.

Francesco ACERBI 6 - Ha vita facile con Traoré, ma l'entrata di Omrani cambia ogni scenario. E nemmeno lui, pur senza errori da matita blu, riesce a metterci una pezza.

BASTOS 6 - Si traveste da goleador, portando in vantaggio la Lazio. Dietro sbaglia solo in un'occasione, ma per sua fortuna Omrani lo grazia (dall'80' Bobby ADEKANYE s.v.)

Manuel LAZZARI 5,5 - La corsa e l'intraprendenza non mancano mai, la precisione sì: incredibile il gol del possibile raddoppio che si divora alla mezz'ora.

Sergej MILINKOVIC-SAVIC 6 - Rischia di essere letale con i suoi inserimenti in area, ma Arlauskis e un po' di sfortuna lo frenano. Mentre un suo gran lancio per Lazzari viene sprecato dall'ex spallino. Predica nel deserto.

Lucas LEIVA 5 - Buona gestione del gioco per quasi un tempo intero, ma a ridosso dell'intervallo rovina tutto: troppo ingenuo un fallo da rigore così per uno della sua esperienza.

Valon BERISHA 5,5 - Cerca l'intesa con Jony, ma si limita al compitino. Ancora una volta non sfrutta completamente la chance concessagli da Inzaghi (dal 68' Danilo CATALDI 6 - Entra e si fa ammonire dopo pochi secondi. Agli sgoccioli del match, però, è proprio lui ad andare a un passo dal pari)

JONY 6,5 - Corsa facile, piede sinistro delicato, sforna cross su cross che per chi è in area diventano una manna: uno di questi, viene trasformato da Bastos nel gol del vantaggio.

Joaquin CORREA 5 - Fumoso. Cerca lo scambio con Caicedo, ma senza esiti concreti, e spesso si intestardisce col pallone tra i piedi. Alla fine della fiera, combina pochissimo.

Felipe CAICEDO 5 - Prezioso nelle sponde e nient'altro. Non riesce a costruirsi una sola occasione per impaurire la difesa di casa.

All. Simone INZAGHI 5,5 - Momentaccio. Non riesce a trovare le giuste contromisure nel momento più delicato del match, dovendo nuovamente masticare amaro.

Correa in Cluj-Lazio, Europa LeagueGetty Images

Le pagelle del Cluj

Arlauskis 6; Peteleu 5,5, Burça 6,5, Boli 6,5, Cestor 6,5, Camora 6,5; Bordeianu 6, Djokovic 6,5, Paun 6,5 (84' Culio s.v.); Traoré 5 (46' Omrani 6,5), Deac 6,5 (90' Golofca s.v.). All. Petrescu 6,5