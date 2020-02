Le pagelle di Gent-Roma 1-1: Mkhitaryan e Kluivert brillano, Mancini no

Le pagelle della Roma

Pau LOPEZ 6 - Nessun intervento straordinario, ma nell'ordinario non sbaglia. Specialmente sulle tantissime conclusioni di Odjidja.

Leonardo SPINAZZOLA 6 - Si dedica più alla fase difensiva che a quella di sostegno dell'azione. Con buoni risultati, nonostante la macchia di un giallo ingenuo (dal 67' Davide SANTON 6 - Porta in campo una buona verve, anche quando appoggia l'azione offensiva)

Gianluca MANCINI 4,5 - In confusione. L'errore più evidente è il buco che lascia a David la palla del vantaggio, ma nella sua partita ci sono anche altre ingenuità. Serata negativa.

Chris SMALLING 6,5 - Fa anche le veci di Mancini e, per fortuna della Roma, a differenza del compagno di reparto sbaglia poco.

Aleksandar KOLAROV 6 - Dopo una cinquantina di secondi ha la palla giusta, ma scheggia il palo. Sostiene l'azione offensiva e regala esperienza alla Roma.

Bryan CRISTANTE 5 - Troppi passaggi sbagliati, anche dei più semplici, e qualche difficoltà nel tenere il passo dei centrocampisti avversari. Non bene. Tutt'altro.

Jordan VERETOUT 5,5 - Lotta, ma non brilla particolarmente dal punto di vista qualitativo. E rimedia un giallo pesante che lo costringerà a saltare l'andata degli ottavi di finale (dal 79' Federico FAZIO s.v.)

Carles PEREZ 5 - Decisivo all'andata, spento questa sera. Rimane fuori dalla partita per tutti i 90 minuti, regalando pochissimi lampi di rilievo (dall'84' Gonzalo VILLAR s.v.)

Henrikh MKHITARYAN 7 - ll migliore della Roma. Quando ha la palla, qualcosa di buono può sempre uscire. Suo il preziosissimo assist che manda a segno Kluivert.

Justin KLUIVERT 6,5 - Non ha moltissime occasioni per mettersi in mostra, ma una la sfrutta nel migliore dei modi: il suo gol, pochi minuti dopo il vantaggio di David, consente in pratica alla Roma di andare agli ottavi.

Edin DZEKO 5 - Ha pochi rifornimenti e quei pochi non li sfrutta nel migliore dei modi. Con il passare dei minuti esce quasi completamente dal match.

All. Paulo FONSECA 6 - Dà un'impronta alla squadra che agli esteti potrà anche non piacere, ma questa sera contava il passaggio del turno. Ed è arrivato.

Kaminski 6; Castro-Montes 6, Plastun 5 (80' Niangbo s.v.), Ngadeu 6,5, Mohammadi 6; Odjidja 7, Owusu 6, Kums 6; Bezus 6,5 (66' Chakvetadze 6); David 7, Depoitre 5 (66' Kvilitaia 6). All. Thorup 6