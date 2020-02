Le pagelle di Inter-Ludogorets 2-1: bene Eriksen, migliora Sanchez, Borja Valero gestisce

===Le pagelle dell'INTER===

Daniele PADELLI 6 - Non ha responsabilitá sul gol, peró compie una gran parata nella ripresa su Świerczok.

Danilo D’AMBROSIO 6,5 - Non si limita alla fase difensiva, ma spinge sempre. Buona prova, diimostra di essere piú di una semplice alternativa. (Dal 76' BASTONI SV)

Andrea RANOCCHIA 6 - Sbaglia spesso nelle verticalizzazioni, che Conte gli chiede di continuo. Dietro non commette imprecisioni.

Diego GODIN 5,5 - Male in occasione del gol subito. In ritardo e sorpreso. Unico neo in una gara tutto sommato sufficiente, chiusa da terzino a destra. Peró la macchia resta.

Victor MOSES 6 - A destra buona intesa con D'Ambrosio. Nel primo tempo si fa notare spesso, nella ripresa passeggia.

Nicoló BARELLA 6 - Una conclusione potente, alcuni guizzi. Si gestisce e non esagera. (Dal 46' BROZOVIC 6 - Un tempo per allenarsi. Parte malino, poi migliora)

BORJA VALERO 6,5 - Equilibrio e costanza. Si gioca ai suoi ritmi e lui gongola. Tiene la posizione e accompagna le due mezz'ali. Intelligente come al solito.

Christian ERIKSEN 6,5 - Avvia l'azione del primo gol. Quando tocca il pallone é sempre una scintilla. Mai banale, anche senza strafare.

Cristiano BIRAGHI 6,5 - Da un suo cross deviato nasce il pareggio dell'Inter.Rete casuale e non troppo cercata. Si propone sempre a sinistra.

Romelu LUKAKU 6,5 - Segna in modo fortunoso, dopo aver sprecato un'occasione colossale ad inizio partita. Lui c'é sempre, anche serate in cui gioca al risparmio. (Dal 62' ESPOSITO 6 - Una mezz'ora per ritrovare confidenza con il campo. Una sola chance, non sfruttata)

Alexis SANCHEZ 7 - Ha voglia di mettersi in mostra e di rispondere alle critiche. Molto mobile, molto vivace. Manda in gol Lukaku, colpisce una traversa. In crescita.

ALL. Antonio CONTE 6,5 - L'Inter vince ancora, anche senza i propri tifosi. Bene la gestione degli uomini e dei cambi. Avversariio veramente modesto.

Romelu Lukaku Getty Images

===Le pagelle del LUDOGORETS===

ILIEV 6,5; CICINHO 6, TERZIEV 5,5, GRIGORE 5, NEDYALKOV 5,5; MARCELINHO 6 (Dall'83' BITON SV), DYAKOV 5,5, BADJI 5; WANDERSON 5,5 (Dal 70' TCHIBOTA 6), KESERU 5,5 (DAL 68' ŚWIERCZOK 6,5), CAULY SOUZA 6,5. ALL. VRBA 5,5