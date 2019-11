Le pagelle di Lazio-Celtic 1-2: Caicedo flop, Berisha disastroso

Le pagelle della Lazio

Thomas STRAKOSHA 6 - Incolpevole. Non può contrastare né Forrest, né Ntcham. I veri imputati per il ko sono altri.

Luiz FELIPE 6 - Per buona parte della gara è il migliore del pacchetto arretrato laziale, nonostante la pericolosità di Edouard. Salva tutto su Forrest, poi nel finale può far poco.

Denis VAVRO 6 - Un paio di sbavature, un tempo regolarmente perso nella prima giocata, ma anche un salvataggio fondamentale dopo un retropassaggio suicida di Acerbi (dall'82' Valon BERISHA 4,5 - Ingresso in campo disastroso. Ha la palla del 2-1, ma davanti a Forster spara contro il portiere avversario. E poi, al 95', l'incredibile frittata che costa la sconfitta e, forse, l'eliminazione)

Francesco ACERBI 5 - Lanci precisissimi da regista, chiusure precise per tutta la prima parte della gara. Però è troppo grave il buco che regala a Forrest l'1-1 per meritarsi la sufficienza. E Vavro lo salva dopo un altro erroraccio in disimpegno.

Manuel LAZZARI 6 - Quasi immarcabile quando punta e salta Hayes. Dal suo piede nasce il vantaggio di Immobile. Non riesce però a mantenere alto il livello per tutti i 90 minuti.

Marco PAROLO 5,5 - Arranca generosamente, riuscendo solo a tratti a mettere una pezza alle avanzate scozzesi. Chiude in zona più centrale dopo l'uscita di Lucas Leiva.

Lucas LEIVA 5 - Per mezz'ora aggira senza troppi problemi il blando pressing scozzese. Quando il vento cambia, però, inizia a peccare in disimpegno e non si riprende più (dal 58' Luis ALBERTO 6 - Non è straripante come a San Siro, ci mette un po' per carburare, però per due volte rischia di diventare il match winner, colpendo pure un palo direttamente dalla bandierina)

Sergej MILINKOVIC-SAVIC 6 - Gioca al piccolo trotto e si accende solo a tratti. Sua la palla persa che porta al pari scozzese. Nella fase finale, tra conclusioni e assist, è però proprio lui a mettere lo zampino in tutte le palle gol costruite dalla Lazio.

JONY 5 - Un sinistro pericoloso dopo pochi minuti, un paio di buone traiettorie da calcio piazzato e poco altro. A sinistra non trova mai il modo di andare sul fondo. Anonimo, tanto che Inzaghi lo toglie all'inizio della ripresa (dal 58' Senad LULIC 5 - Non fa molto meglio di Jony. Anzi)

Ciro IMMOBILE 6 - In uno stato di forma strepitosa, va immediatamente a segno. Poi non riesce a costruire molto altro. Ben contenuto, non trova mai l'intesa con Caicedo.

Felipe CAICEDO 5 - Mezzo voto in più per la spizzata che manda in gol Immobile, unica cosa buona di una gara in cui non combina altro di buono. Pasticcione, mai pericoloso, sempre anticipato.

All. Simone INZAGHI 5 - Niente da fare: la Lazio versione europea non ingrana. Altro ko, questa volta quasi fatale. Ha l'alibi delle condizioni non perfette di tutti gli attaccanti, ma non trova l'assetto giusto.

Caicedo e Parolo, Lazio-Celtic, Europa LeagueGetty Images

Le pagelle del Celtic

Forster 7; Elhamed 6,5 (83' Bitton s.v.), Jullien 6,5, Ajer 7, Hayes 6; Brown 7, McGregor 6; Forrest 7 (89' Bauer s.v.), Christie 5,5 (77' Ntcham 7), Elyounoussi 6,5; Edouard 7. All. Lennon 7