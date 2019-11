Le pagelle della Lazio

Silvio PROTO 6,5 - Sorpreso dalla conclusione di Djokovic e salvato dal palo, si riscatta ampiamente nella ripresa: decisivi gli interventi sul tentativo di autogol di Acerbi e su Camora.

BASTOS 6,5 - Sicuro. E addirittura fondamentale, nella ripresa, nell'opporsi a un facile tap-in a porta vuota di Omrani.

Denis VAVRO 6 - Gioca seriamente e senza troppi fronzoli, anche se negli ultimi secondi rischia di perdere in maniera sanguinosa un pallone "alla Berisha": Traore lo grazia.

Francesco ACERBI 6 - Fa il terzo di difesa, ma non disdegna più di una sovrapposizione da esterno. Fa venire però i brividi con un tentativo di autorete sul quale Proto deve superarsi.

Manuel LAZZARI 5,5 - Sulla destra ha poche occasioni per mettersi in mostra, crescendo solo nella parte finale del match. Diversamente da altre occasioni, non è un fattore.

Marco PAROLO 6 - Dà una mano alla squadra in fase di contenimento, senza abbandonare troppo la propria posizione. Prezioso.

Danilo CATALDI 7 - Piccoli Lucas Leiva crescono. Sempre sicuro palla al piede, è preziosissimo anche in versione assistman: manda in porta Adekanye, poi c'è anche il suo zampino nell'azione della rete di Correa.

Luis ALBERTO 6,5 - Delizioso per un tempo e oltre, tanto da aprire la strada della porta a Correa in un paio di occasioni. Cala visibilmente nella ripresa (dall'80' PATRIC s.v.)

JONY 5,5 - Spesso viene azionato dai compagni e, in collaborazione con Acerbi, prova spesso e volentieri ad andare sul fondo. Però va troppo a sprazzi (dal 75' Senad LULIC 6 - Esperienza importante nel finale per mantenere l'1-0)

Bobby ADEKANYE 6 - All'esordio da titolare, non sfigura. La sua inesperienza si nota, ma mette in mostra discreti numeri e partecipa attivamente al gol decisivo di Correa (dal 65' Felipe CAICEDO 6 - Lotta per far salire la squadra e va di sponda. Buon impatto)

Joaquin CORREA 6,5 - Firma la rete che consente alla Lazio di rimanere in corsa, poi se ne divora un'altra ancor più semplice da realizzare. Insidioso nel primo tempo, meno presente nel match nella ripresa.

All. Simone INZAGHI 6 - Lascia a riposo più di un "titolarissimo", ma stavolta non riceve brutte sorprese negli ultimi secondi. Giusti i cambi nel finale.

Lazio-Cluj, gol di CorreaEurosport

Le pagelle del Cluj

Arlauskis 6; Peteleu 6 (73' Susic 6), Cestor 6, Boli 5,5, Burca 6, Camora 6,5; Bordeianu 5,5 (62' Deac 6), Djokovic 6,5, Culio 5,5; Omrani 6,5, Paun 6 (66' Traore 6). All. Petrescu 6