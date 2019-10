===LAZIO===

Thomas STRAKOSHA 6 – Incolpevole sul gol, ordinaria amministrazione per il resto della gara.

Denis VAVRO 5 – Non convince. Dopo nemmeno due minuti rischia tantissimo con un mezzo fallo da rigore e per tutta la gara è tutt’altro che preciso nei suoi interventi.

Francesco ACERBI 6,5 – Sempre preciso, sempre attento, comanda la difesa con l’esperienza ormai di un veterano e si dimostra come spesso accade giocatore imprescindibile. Non a caso Inzaghi non ne fa mai a meno.

BASTOS 6 – Qualche sbavatura ma anche qualche buona proiezione offensiva.

Manuel LAZZARI 5,5 – La Lazio tende a spingere dalla sua parte, ma dal punto di vista della precisione dei cross stasera fa malino.

Marco PAROLO 6 – Un po’ sotto tono rispetto ai vecchi livelli, ma alla fine è comunque sufficiente.

Danilo CATALDI 5,5 – Un giallo dopo 8 minuti che ne complica un po’ la partita. Combina poco, si sono viste serate migliori. Dal 53’ Luis ALBERTO 6,5 – Cambia, insieme a Milinkovic-Savic, il volto della Lazio. Suo l’assist per l’1-1 proprio del serbo.

Valon BERISHA 5,5 – Cerca di mettere la sua dinamicità a disposizione della squadra, ma la verità è che per un tempo la Lazio con lui in mezzo non gira proprio. Dal 53’ Sergej MILINKOVIC-SAVIC 7,5 – Entra e cambia la partita. Prima il gol con la gran girata di prima e poi l’assist perfetto per la testa di Immobile. Impatto eccellente con la partita.

Senad LULIC 6 – Un primo tempo parecchio sotto tono – come tutta la Lazio del resto – unito a una ripresa decisamente migliore. Dall’82’ JONY – sv.

Felipe CAICEDO 5,5 – Disperso nel primo tempo, gioca anche lui una partita al di sotto delle proprie qualità. Ci voglio 55 minuti per vedere un suo tiro verso la porta. Un po’ troppo…

Ciro IMMOBILE 6,5 – Puntuale, sull’unica occasione e l’unica palla realmente giocabile. Bomber vero. Ma non serviva questa serata per capirlo.

All. Simone INZAGHI 6 – Per un tempo e un pezzetto la sua Lazio è stranamente spettatrice della partita. Serve subire un gol e trovare i cambi giusti per ribaltare il corso della partita. La domanda in questo caso però è sempre la stessa: bravo il mister ad aver azzeccato i cambi, o male per non aver proposto qualcos’altro fin dall’inizio? Nel dubbio, non più di un 6.

===RENNES===

Mendy 6; Da Silva 6, Gnagnon 6, Morel 7; Traoré 5,5, Grenier 6, Martin 5,5, Camavinga 6 (70’ Bourigeaud 6), Doumbia 5,5 (82’ Hunou sv.); Tait 6,5 (76’ Raphinha sv.), Niang 5. All.: Stéphan 6.