Le pagelle di Rennes-Lazio 2-0: tandem Caicedo-Immobile inoperoso; Acerbi male in difesa

=== Lazio ===

Silvio PROTO 6: compie almeno tre interventi decisivi (su tutte, quella sul mancino a botta sicura di Tait) a non fare lievitare il passivo.

BASTOS 5,5: forse il meno disastroso, questa sera, della difesa di Simone Inzaghi. Tuttavia, anche la sua prestazione non arriva alla sufficienza.

Denis VAVRO 5: ennesima prova - in Europa, dov'è stato fin qui utilizzato - ricca di sbavature in difesa. Costretto a uscire dopo un acciacco alla caviglia.

Dal 75' Luca Falbo 6: il terzino sinistro classe 2000 entra bene in partita, con un paio di cross interessanti e, soprattutto, un salvataggio su Niang che evita il tris avversario.

Francesco ACERBI 4,5: insolitamente distratto in marcatura: si lascia sfuggire di tutto coi vari Tait, Da Cunha e Gboho a combinarne di tutti i colori.

Manuel LAZZARI 5: distratto in occasione della veloce ripartenza che porta al 2-0 bretone. In generale, fa poco anche in fase di spinta.

Marco PAROLO 6: è uno dei pochi a provarci per tutto l'arco dell'incontro anche se, davanti allo specchio, non ha la lucidità dei tempi migliori.

Danilo CATALDI 5: nervoso e, al contempo, senza nerbo. Prestazione priva di contenuti nel centrocampo biancoceleste. Viene travolto dalla verve avversaria.

Luis ALBERTO 5: nervoso e lontanissimo parente del distributore automatico di assist vincenti ammirato nella partita di campionato contro la Juventus. Mister Simone Inzaghi capisce l'antifona e lo cambia subito dopo il parapiglia con Salin poco prima dell'ora di gioco.

Dal 59' Valon Berisha 6: compie un paio di sponde apprezzabili, duettando bene con Parolo. Buon approccio al match.

JONY 5: fa di tutto per farsi ammonire e, alla fine, ci riesce. A tratti indisponente lungo l'out di sinistra, lavora pochissimo per il tandem Caicedo-Immobile.

Rennes-Lazio, Europa League 2019-2020: Joris Gnagnon (Rennes) esulta sotto gli occhi di Jony (Lazio) dopo la rete dell'1-0 al 31' (Getty Images)Getty Images

Felipe CAICEDO 5: tocca pochissimi palloni là davanti. Serata da dimenticare.

Ciro IMMOBILE 5,5: non gli arrivano palloni utili e si limita a corricchiare quasi in solitaria in fase offensiva, senza particolari aiuti provenienti dal compagno di reparto Felipe Caicedo, col quale non s'intende.

Rennes-Lazio, Europa League 2019-2020: Ciro Immobile (Lazio, maglia biancoceleste), in pressione su Clément Grenier (Rennes) (Getty Images)Getty Images

Dal 68' Bobby Adekanye 5,5: anch'egli poco assistito dalla fase nevralgica. Buono l'impegno ma non c'è altro da dire sulla sua prova.

Mister Simone INZAGHI 6: squadra senza motivazioni dopo l'adrenalinica vittoria contro la Juventus in campionato e la situazione appesa a un filo in Europa League. La prestazione scialba contro il Rennes è quasi una logica conseguenza.

=== Rennes ===

Salin voto 6; Boey 7, Gnagnon 8, Nyamsi 7, Doumbia 6.5; Lea Siliki 6.5 (74' Camavinga 6), Grenier 6.5, Tait 7, Da Cunha 7.5 (77' Del Castillo 6); Siebatcheu 5.5 (70' Niang 6), Gboho 6.5. All.: Stéphan 7.5.