=== Roma ===

Pau LOPEZ 5,5: quasi mai chiamato in causa. A inizio ripresa, però, va vicino a combinare il pasticcio, deviando male - coi pugni - un campanile altrettanto disastroso di Diawara.

Leonardo SPINAZZOLA 7: nel primo tempo è uno dei pochi, se non l'unico, a imprimere una marcia in più alla manovra fin lì compassata della Roma. Prove ne è il cross che, al 42', porta alla goffa autorete di Junior Caiçara.

Federico FAZIO 6: nel primo tempo, qualche incomprensione di troppo con Juan Jesus ma, tutto sommato, serata tranquilla per lui.

Juan JESUS 6: prestazione molto simile a quella del compagno di reparto argentino. Alterna buone cose in fase di impostazione a qualche marcatura un po' distratta.

Aleksandar KOLAROV 6,5: si distingue per la veloce incursione sulla sinistra che ha portato al gol (annullato) a Dzeko a inizio ripresa, su assist di Zaniolo.

Amadou DIAWARA 6: bene in fase di recupero palloni, un po' meno in quella di disimpegno.

Bryan CRISTANTE 6,5: lotta su tutti i fronti del centrocampo, rendendosi protagonista di ottimi spunti anche in fase offensiva..

Dal 72' Jordan Veretout 6: pronti, via e al suo ingresso in campo, stende un avversario e si becca il giallo, dimostrando - tuttavia - grande grinta e senso del sacrificio.

Nicolò ZANIOLO 8,5: era il 19 settembre 2018 quando fece il suo esordio in giallorosso, da titolare al Bernabeu contro il Real Madrid. A un anno esatto da quella notte di Champions, il talento scoperto dalla Virtus Entella regala una prestazione da sogno ai tifosi giallorossi: due assist vincenti (per Dzeko e Kluivert), un bellissimo gol e un'infinità di giocate materializzatesi con l'uso della sua bacchetta magica. Chapeau.

Javier PASTORE 7: grande prestazione. Per carità, sempre ai suoi ritmi "morbidi" ma la classe con cui manda in porta Dzeko e qualcosa di cristallino.

Dal 64' Lorenzo Pellegrini 7: anche da subentrato, palesa il suo momento straordinario, incominciando a distribuire palloni d'oro (sua la verticalizzazione per Kalinic) e sfiorando l'acuto personale dal limite dell'area.

Justin KLUIVERT 7,5: aziona il turbo e corre come se non ci fosse un domani. A totale disposizione dell'attacco giallorosso merita, al 93', il bell'acuto che chiude il match sul 4-0..

Edin DZEKO 7: un assist e un gol. Per quanto, va sottolineato, potrebbe realizzarne almeno altri 3. Niente da fare: deve continuare a lavorare sul cinismo sottoporta.

Dal 74' Nikola Kalinic 5,5: avrebbe potuto bagnare con un gol il suo esordio in giallorosso. Sbaglia calciando addosso a Günok, dimostrando di doversi togliere di dosso ancora parecchia ruggine.

Mister Paulo FONSECA 8: la sua Roma è già uno spettacolo. Là davanti c'è da stropicciarsi gli occhi. Ora, non resta che migliorare la fase difensiva, che anche in una serata senza gol subiti, non ha fornito - di nuovo - grandissime garanzie.

=== Basaksehir ===

Günok voto 6; Junior Caiçara 4.5, Ponck 4.5, Tekdemir 5, Clichy 5.5; Aleksic 6 (69' Azubuike 5.5), Topal 4, Kahveci 5.5; Visca 5, Gulbrandsen 5.5 (78' Ba sv), Arda Turan 4.5 (64' Crivelli 5.5). All.: Buruk 4.5.