Le pagelle della Roma

Pau LOPEZ 6 - Rischia più volte nel primo tempo, ma in realtà non deve mai diventare vero protagonista. L'unica parata, su Stindl, arriva a 12 minuti dal termine.

Leonardo SPINAZZOLA 6 - Parte con qualche affanno, poi prende via via le misure alla coppia Thuram-Bensebaini. Nel finale viene graziato dal figlio d'arte.

Federico FAZIO 6,5 - Un solo errore in uscita, ma per il resto la prestazione dell'argentino è più che buona. Chiude bene quando deve farlo dopo un avvio faticoso.

Chris SMALLING 6,5 - Protagonista, suo malgrado, dell'intervento che induce Collum ad indicare erroneamente il dischetto. Dal punto di vista tecnico, è pulito e forma una buona coppia con Fazio.

Aleksandar KOLAROV 5,5 - Il meno positivo della linea difensiva giallorossa. Troppi i suoi errori di misura. E la punizione da cui deriva la traversa di Bensebaini nasce da un suo fallo ingenuo.

Gianluca MANCINI 6,5 - Inizialmente si vede la sua mancata abitudine al ruolo. Quando prende le giuste misure, però, si erge a baluardo del centrocampo. Aggressivo e mai domo. Promosso.

Jordan VERETOUT 6,5 - Piede delicato, sia dalla bandierina che quando effettua uno splendido cambio gioco per Kluivert. Una sola ingenuità gli costa un giallo, ma i tedeschi lo graziano.

Nicolò ZANIOLO 6,5 - Non si accende troppo spesso, ma è suo il gol che porta la Roma in vantaggio. Poi mette in porta Kluivert, anticipato da Sommer (dal 77' Mirko ANTONUCCI s.v.)

Zaniolo esulta in Roma-Borussia MonchengladbachGetty Images

Javier PASTORE 6 - Sprazzi di Flaco. Una discreta partecipazione alla manovra, tanto fosforo, uno splendido preziosismo in area. Non conclude la partita (dal 62' Diego PEROTTI 5,5 - Non incide granché, anche se in un'occasione manda alla conclusione Dzeko)

Justin KLUIVERT 5 - Ha subito la palla dell'1-0, ma viene chiuso a pochi passi dalla porta. Da lì, tenta parecchio ma sbaglia tantissimo. Aiuta la squadra in copertura, ma le palle perse quasi non si contano (dall'84' Alessandro FLORENZI 5 - Ha sul destro la palla del raddoppio, ma la spreca. Col senno di poi, è un errore fatale)

Edin DZEKO 6 - Un po' troppo egoista in area e senza troppe cartucce da sparare. Quando lancia Florenzi davanti al portiere, però, è proprio un bel vedere.

All. Paulo FONSECA 6,5 - Sceglie di avanzare Mancini in mezzo al campo e l'ex atalantino non tradisce. Tenta di gestire la gara coi cambi, ma Collum si mette di mezzo.

AS Rom - Borussia MönchengladbachGetty Images

Le pagelle del Borussia Mönchengladbach:

Sommer 6; Lainer 5,5, Jantschke 6,5, Elvedi 6,5, Bensebaini 6,5; Kramer 6 (76' Benes s.v.), Zakaria 6; Herrmann 5 (61' Hofmann 5,5), Neuhaus 6,5, Thuram 6; Embolo 6 (76' Stindl 6). All. Rose 6