Le pagelle di Roma-Gent 1-0: Carles Perez luce nel buio giallorosso

Le pagelle della Roma

Pau LOPEZ 6 - Male coi piedi e a rischio papera a pochi minuti dalla fine. Però è fondamentale quando sforna due importanti interventi su altrettante conclusioni da fuori di Odjidja.

Leonardo SPINAZZOLA 5,5 - ll sostegno offensivo non manca, ma è al contempo sterile e poco qualitativo. Non conclude la partita (dal 69' Davide SANTON 6 - Porta maggiore freschezza sulla fascia destra. Da un suo cross Kolarov sfiora il raddoppio)

Chris SMALLING 6 - Con un brutto errore in disimpegno rischia di combinare la frittata. Lascia qualche buco centrale, ma sbroglia anche più di una situazione delicata.

Federico FAZIO 6 - Non sempre i meccanismi con Smalling funzionano in maniera perfetta, specialmente nella seconda metà del primo tempo. Ma è bravo a non mollare.

Aleksandar KOLAROV 6 - Non ha un'intesa ideale con Perotti, ma non fa neppure mancare il proprio apporto offensivo. Sempre prezioso dai calci piazzati, sfiora pure il gol di testa.

Bryan CRISTANTE 5,5 - Regista della squadra, viene a prendersi palla tra i difensori e la smista. Con precisione, con ordine, ma anche senza mai uscire dagli schemi. E nella ripresa va in debito d'ossigeno.

Jordan VERETOUT 6 - Primo tempo discreto, secondo in calando. Lo specchio della prestazione della Roma.

Carles PEREZ 7 - Il suo gol, il primo con la maglia della Roma all'esordio da titolare, consente ai giallorossi di nascondere i problemi di 90 minuti tutt'altro che brillanti. Meglio nel primo tempo, ma pure nel secondo cerca con insistenza la doppietta.

Lorenzo PELLEGRINI 5 - Tanti errori di misura, poche cose buone. Non trova mai né la posizione, né il modo di dare un contributo accettabile alla manovra giallorossa. Esce tra qualche fischio (dal 79' Henrikh MKHITARYAN s.v.)

Diego PEROTTI 5,5 - Vivace, ma poco concreto. Qualche spunto, qualche bella giocata in dribbling, ma è tutto piuttosto effimero (dall'81' Justin KLUIVERT s.v.)

Edin DZEKO 6 - Non ha occasioni per rendersi pericoloso, specialmente nella ripresa. Il lancio che mette Carles Perez davanti al portiere, però, è una perla.

All. Paulo FONSECA 6 - Sorride per la vittoria, meno per il risultato. Forse tarda a effettuare un paio di cambi nella ripresa, ma gli va bene.

Carles Perez - Roma-Gent Europa League 2019-20Getty Images

Le pagelle del Gent

Kaminski 6; Lustig 6, Plastun 6, Ngadeu 5,5, Mohammadi 5,5; Kums 6,5 (91' Marreh s.v.), Owusu 6, Odjidja 6,5; Bezus 6 (74' Chakvetadze s.v.); Depoitre 5, David 6. All. Thorup 6,5