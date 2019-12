Le pagelle della Roma

Antonio MIRANTE 6,5 - Preciso quando viene chiamato in causa. Ironia della sorte, si fa male in occasione della sua prima e unica parata vera (dal 62' Pau LOPEZ 6 - Nessun intervento, un gol inevitabile subìto al primo tiro. Sfortunato)

Alessandro FLORENZI 5,5 - Non certo il miglior ritorno da titolare possibile. Meglio in attacco, mentre in fase difensiva Niangbo lo mette in grossa difficoltà, costringendolo quasi subito a firmare un'autorete.

Gianluca MANCINI 6 - Meglio di Fazio. Non commette sbavature particolarmente evidenti, a differenza dei propri colleghi della retroguardia.

Federico FAZIO 5 - Evidente la sua dormita in occasione del 2-2 austriaco. Una disattenzione che macchia una prestazione nel complesso nella media.

Leonardo SPINAZZOLA 5,5 - Percorre la propria fascia di competenza mille e mille volte, ma non sempre con concretezza. Impreciso nei disimpegni difensivi.

Amadou DIAWARA 6,5 - Una gemma il suo pallone filtrante per Perotti, che manderà poi a segno Dzeko. Non sempre è preciso, ma nel finale sfiora il gol della vittoria.

Jordan VERETOUT 6 - Geometrico nei lanci e nei cambi gioco, non sempre brillantissimo. Raggiunge la sufficienza, ma non la supera.

Cengiz ÜNDER 5 - Male. Spento e confusionario. Poche iniziative, tiri mai pericolosi. Ha la chance di segnare dopo il secondo pareggio austriaco, ma la scialacqua (dal 66' Lorenzo PELLEGRINI 6,5 - Assieme a Zaniolo dà una scossa più che evidente alla Roma. Tutto inutile)

Henrikh MKHITARYAN 5,5 - Nemmeno lui brilla. Incapace di entrare davvero in partita, offre lo spunto migliore quando lancia in area Dzeko, che poi si guadagna il rigore.

Diego PEROTTI 7 - In pratica gioca solo un tempo, ma sono 45 minuti in cui entra di prepotenza nel tabellino dei marcatori: rigore freddamente trasformato e assist al bacio per Dzeko (dal 66' Nicolò ZANIOLO 6,5 - Fresco, pimpante, voglioso di dare una mano alla Roma in difficoltà. Nota positiva in una serata tutt'altro che indimenticabile)

Edin DZEKO 6,5 - Torna da titolare dopo la comparsata di San Siro e, con Perotti, è il protagonista del primo tempo: un rigore guadagnato, un gol. Anche lui incapace di concretizzare gli attacchi finali.

All. Paulo FONSECA 5,5 - Non trova le giuste contromisure alla freschezza e all'intensità del Wolfsberger e rischia di pagarla cara. Per sua fortuna, la qualificazione arriva.

Le pagelle del Wolfsberger

Kofler 7; Novak 5,5, Sollbauer 5,5, Rnic 6, Schmitz 6; Schmid 6, Sprangler 6, Wernitznig 6 (76' Schofl s.v.); Liendl 6,5; Weissman 6,5 (92' Hodzic s.v.), Niangbo 7 (93' Steiger s.v.). All. Sahli 6,5