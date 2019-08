Le pagelle del Torino

Salvatore SIRIGU 6 - Dice di no con bravura a Raul Jimenez, poi deve raccogliere tre palloni all'interno della propria porta. Incolpevolmente.

Armando IZZO 6,5 - Il migliore del pacchetto arretrato granata. Deciso nelle chiusure, strappa applausi quando conquista palla e riparte, travestendosi pure da ala. Sfortunata la sporcatura di testa che batte Sirigu.

Nicolas NKOULOU 5,5 - Colpisce una traversa e dietro tiene per buona parte del match. Molto grave, però, la mancata chiusura su Raul Jimenez nell'azione del tris.

BREMER 6 - Non ha errori particolari da rimproverarsi. Anzi, sull'1-2 tiene in vita il Torino con una splendida chiusura su Raul Jimenez a pochi passi da Sirigu.

Lorenzo DE SILVESTRI 6 - Raramente in grado di andare sul fondo, concede la punizione da cui nasce lo svantaggio. È comunque lui a ridare speranza al Torino con la rete che riapre parzialmente i discorsi.

Soualiho MEITÉ 5,5 - Malino. Si limita ad appoggi a pochi metri, ma quando deve alzare il livello della propria prestazione si perde (dal 64' Tomas RINCON 5,5 - Può far poco per sovvertire l'esito negativo del match. Viene pure ammonito)

Daniele BASELLI 5,5 - Frenato da tensione e nervosismo. A centrocampo lotta, ma si ingarbuglia e non riesce a far fluire la manovra.

Alex BERENGUER 5 - Avrebbe il compito di portare qualità alla manovra, ma non è ispirato e la manovra ne risente. Tanti errori, pochi buoni spunti. Mazzarri lo toglie giustamente a inizio ripresa (dal 59' Sasa LUKIC 6 - Entra in partita con un discreto piglio)

Cristian ANSALDI 5,5 - Traoré gli fa venire il mal di testa: vedere per credere l'azione dello 0-2, ma non solo. Si rifà parzialmente con il bel cross che De Silvestri spinge in rete (dal 71' Ola AINA 6 - Subito un'accelerazione delle sue, poi non trova continuità)

Andrea BELOTTI 7 - Mai domo. Un combattente, anche in una situazione così complicata. Va a cercarsi palloni giocabili e si crea più di un'occasione, venendo premiato dal rigore che riapre il discorso qualificazione.

Simone ZAZA 5 - Non trova quasi mai l'intesa con Belotti e con i compagni. Un paio di tiracci sparacchiati sul fondo e poco altro nella sua partita.

All. Walter MAZZARRI 5,5 - Non riesce a trovare la quadratura del cerchio a centrocampo, vero punto dolente granata. La mancanza di idee dalla trequarti in su è spesso evidentissima.

Torino-Wolves - 2019 - Autorete di BremerGetty Images

Le pagelle del Wolverhampton

Rui Patricio 6; Vallejo 6, Coady 6, Boly 5,5; Traoré 7 (64' Jonny 6), Dendoncker 6, Moutinho 6, Saiss 6, Ruben Vinagre 5,5; Raul Jimenez 6,5 (76' Cutrone s.v.), Diogo Jota 6,5 (69' Pedro Neto 6). All. Nuno Espirito Santo 6