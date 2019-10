Le pagelle di Wolfsberger-Roma 1-1: Pastore e Kluivert, che delusione

Le pagelle della Roma

Antonio MIRANTE 6,5 - Decisivo un suo colpo di reni per togliere dalla porta una testata di Ritzmaier. Si ripete nella ripresa, più facilmente, su Weissman.

Davide SANTON 6 - Parte male, con un retropassaggio corto per Mirante che ferma il cuore dei giallorossi. Poi entra pienamente in partita, giocando con serietà e tenendo bene Niangbo.

Gianluca MANCINI 6 - Non si fa notare per errori particolarmente gravi ed è un buon segno. Ha buon gioco dei due attaccanti dei padroni di casa.

Federico FAZIO 5,5 - Qualche errore di troppo in disimpegno nel primo tempo. Paradossalmente migliora nella ripresa, travestendosi in un'occasione anche da ala.

Leonardo SPINAZZOLA 6 - Prestazione a due facce. Forse il migliore in un primo tempo in cui trova il gol del vantaggio, ma nella ripresa sbaglia parecchio. Suo l'errore che dà il via all'azione del pari austriaco.

Bryan CRISTANTE 5,5 - Regia non sempre pulita. Tanti errori, qualche difficoltà nel pressing avversario e un'ammonizione. Manda in porta Zaniolo, che spreca.

Amadou DIAWARA 6 - Non si lascia coinvolgere troppo dalla sagra degli errori. Spende ogni energia tentando di proteggere la difesa.

Justin KLUIVERT 5 - Irritante. Quando prende palla non la lascia mai andare, anche a costo di perderla. Il che, a dire il vero, accade molto spesso.

Javier PASTORE 5 - Opportunità sprecata. Qualche buona imbucata nel primo tempo, poi non riesce più a sprigionare la propria fantasia. Nel complesso, molto deludente (dal 77' Mirko ANTONUCCI s.v.)

Nicolò ZANIOLO 6,5 - Schierato inizialmente a sinistra da Fonseca, è uno dei più attivi. Prova costantemente a sfruttare l'uno contro uno e crea alcune delle palle gol più importanti della Roma. Uno dei pochi a salvarsi.

Nikola KALINIC 5,5 - I movimenti sono quelli giusti, qualche scarico ai compagni è prezioso. Però non riesce mai a spaventare veramente la difesa di casa.

All. Paulo FONSECA 5,5 - Forse tarda a operare almeno una sostituzione. Lascia in panchina i pezzi grossi e il gioco della squadra ne risente.

Le pagelle del Wolfsberger

Kofler 5,5; Novak 5,5, Sollbauer 6, Rnic 6, Schmitz 6,5; Schmid 7, Leitgeb 6, Ritzmaier 6,5 (93' Wernitznig s.v.); Liendl 7 (89' Schmerbock s.v.); Weissman 6 (81' Schmidt s.v.), Niangbo 5. All. Struber