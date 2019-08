Le pagelle di Wolverhampton-Torino 2-1: Diogo Jota incontenibile, Belotti ci mette il cuore

Le pagelle del Torino

Salvatore SIRIGU 6,5 - Tiene in piedi i suoi con due interventi super, ma non bastano per evitare almeno la sconfitta nel match di ritorno.

Armando IZZO 6 - Non brillantissimo, ma corre pochi pericoli dalla sua parte.

Gleison BREMER 5 - Nel doppio confronto si è sentita eccome l’assenza di Nkoulou.

Kevin BONIFAZI 5,5 - Cerca di fare quel che può nel duello con Traoré, ma vince sempre l’ex giocatore del Barcellona. Si fa sorprendere anche dal guizzo di Raúl Jiménez.

Lorenzo DE SILVESTRI 5,5 - Ha le occasioni per sfondare sulla fascia destra, ma lo si vede solo nel primo tempo.

Tomás RINCÓN 6 - Prova a fare filtro in mezzo al campo. A volte riesce a chiudere, ma al primo errore quelli del Wolverhampton scappono via. (dal 72’ Soualiho MEÏTÉ 5,5 - Entra subito in partita, ma si mangia l’occasione per riaprire la partita e il discorso qualificazione).

Daniele BASELLI 6 - Non accelera il gioco, ma è sempre pericoloso sui calci piazzati.

Sasa LUKIĆ 5 - Fa poco movimento e aiuta pochissimo le due punte in fase offensiva.

Ola AINA 5 - Non fa la differenza sulla fascia, anzi, subisce le offensive di Adama Traoré che fa quel che vuole sulla corsia di destra (dal 70’ Álex BERENGUER 5,5 - Si fa vedere pochissimo una volta entrato).

Andrea BELOTTI 6,5 - Lo trovi dappertutto. Davanti la sua area di rigore a recuperare palla, a centrocampo a far partire il contropiede, in avanti a segnare. Riuscirà a farlo solo una volta, regalando un’illusione al Toro che dura solo 60 secondi.

Belotti, Vallejo - Wolverhampton-Torino - Europa League 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

Simone ZAZA 5,5 - Ci mette grande impegno, ma non riesce quasi mai a trovare la porta. (dall’82’ Vincenzo MILLICO sv - Qualche secondo nel finale, ma non trova il momento per cambiare la partita).

All. Walter MAZZARRI 6 - Non male l’approccio del Toro che gioca subito all’attacco, ma i granata non sono cinici davanti a Rui Patricio. Una volta che il Wolverhampton alza il ritmo, però, la squadra di Mazzarri abdica.

Le pagelle del Wolverhampton

Rui Patricio 6; Vallejo 6, Coady 6,5, Boly 6,5; Adama Traoré 7, Dendoncker 6,5, João Moutinho 6,5 (90’ Rubén Neves sv), Saïss 6, Jonny Castro 6; Raúl Jiménez 6,5 (90+1 Pedro Neto sv), Diogo Jota 7 (82’ Cutrone sv). All. Nuno Espirito Santo 6,5

Il migliore

Diogo JOTA - Ogni volta che tocca il pallone mette in difficoltà la difesa del Torino. Che giocata nell’azione del 2-1 dei Wolves dove fa fuori tutto il reparto arretrato dei granata, venendo fermato solo da Sirigu.