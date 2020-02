Vince in Bulgaria l'Inter, con due gol di scarto e ipoteca la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League. Nel match d'andata, contro la modesta ma organizzata formazione di Razgrad, la squadra di Conte, pur infarcita di "seconde linee", dimostra la sua superioritá e trova le due reti nel finale. Ingresso di Lukaku decisivo: il belga fa la sponda per il gol di Eriksen e realizza il raddoppio dal dischetto. Differenza abissale tra le due formazioni. I nerazzurri a San Siro potranno solo gestire, senza dover accelerare e concentrandosi cosí sul campionato.

Il tabellino di Ludogorets-Inter 0-2

LUDOGORETS (4-3-3): Iliev; Cicinho, Terziev, Grigore, Nedyalkov; Dyakov (Dal 67' Badji), Anicet Abel, Cauly Souza (Dal 90' Biton); Marcelinho, Swierczok (Dal 76' Tchibota), Wanderson. All. Vrba

INTER (3-5-2): Padelli; Godin, Ranocchia, D'Ambrosio; Moses (Dal 72' Barella), Vecino, Borja Valero, Eriksen, Biraghi (Dall'80' Young); Lautaro (Dal 64' Lukaku), Sanchez. All. Conte

Arbitro: Carlos del Cerro Grande

Gol: 71' Eriksen (I), 94' rig. Lukaku (I)

Ammoniti: Lautaro, Grigore, Wanderson, Tchibota, Anicet

Christian Eriksen - Ludogorets-Inter Europa League 2019-20Getty Images

La cronaca in 6 momenti chiave

25' - Iliev salva il Ludogorets. Grande azione di Moses a destra, cross perfetto e destro al volo di Biraghi, ben parato da Iliev.

50' - Palo dell'Inter. Cross di Moses, intuizione di tacco di Sanchez, rimpallo e palla sul palo.

63' - Iliev! Gran parata in tuffo sul sinistro al volo da fuori di Eriksen. Aveva calciato benissimo il danese.

71' - ERIKSEN! 0-1 Inter! Grande azione dell'Inter. Palla dentro per Lukaku, sponda per il danese, che calcia. Non arriva Iliev.

73' - Traversa di Eriksen! Altra gran botta da fuori col mancino del danese. Che conclusione.

94' LUKAKU! 0-2 Inter! Il belga trasforma il rigore concesso per fallo di mano di Anicet sul corner di Eriksen.

MVP del match

Cristian ERIKSEN - Eccolo il danese. Il piede é sempre delizioso. Il gol é un premio a una prova convincente. Quando calcia illumina, centra anche una traversa. In crescita, basta dargli tempo.

La statistica chiave

Eriksen ha segnato il suo primo gol in nerazzurro con il suo tiro numero nove (opta)

Il momento social