Ludogorets-Inter in Diretta Tv e Live Streaming

Le probabili formazioni

Ludogorets (4-2-3-1): Renan, Ikoko, Motl, Terzlev, Tawatha, Dyakov, Biton, Tchibota, Jorginho, Bakalov, Swierczok. All. Vrba

Inter (3-5-2): Padelli; D'Ambrosio, Ranocchia, Godin; Moses, Vecino, Borja Valero, Eriksen, Biraghi; Lautaro Martinez, Sanchez. All. Conte

Arbitro: Carlos del Cerro Grande (Spagna).

Ludogorets-Inter: dove vederla in tv e in Live-Streaming

Ludogorets-Inter, in programma giovedì 20 febbraio alle 18.55, sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite e canali 472 e 482 del digitale terrestre). Il Live-Streaming sarà disponibile su Sky Go. Eurosport vi offrirà la diretta scritta minuto per minuto.

Video - Conte: "L'Inter ha un nuovo status: anche gli squadroni si chiudono con noi" 01:38

Gli ultimi 5 risultati del Ludogorets

Ludogorets-Botev Vraca 6-0 (8', 43' Marcelo Nascimento Da Costa, 56' Keșerü, 64' Andrianantenaina, 78', 82 Świerczok')

Ludogorets- Slovan Bratislava 1-1 ( 62' Delgrado, 65' Jorginho)

Ludogorets-Akhmat 0-1 (86' Ponce)

Ludogorets- Stella Rossa 0-1

Ludogorets-Kairat 6-0 ( 2' Keșerü, 39' Jorginho, 66', 76' Świerczok, 68' Tchibota,70' Bakalov)

Gli ultimi 5 risultati dell'Inter

Lazio -Inter 2-1 ( 44' Young, 50' immobile, 69' Milinković-Savić)

Inter- Napoli 0-1 (57' Ruiz)

Inter-Milan 4-2 (40' Rebic, 46' Ibrahimovic, 51' Brozovic, 53' Vecino, 70' de Vrij, 93' Lukaku)

Udinese-Inter 0-2 (64' e rig. 71' Lukaku)

Video - Milinkovic-Savic, dominio fisico e tecnico nella rimonta della Lazio sull'Inter 02:45

Approfondimenti e dichiarazioni

Ludogorets-Inter: probabili formazioni e statistiche

Edicola: la Juventus punta a Gabriel Jesus, per l'Inter sbuca l'idea Vertonghen

Edicola: Ausilio con l'Inter fino al 2022; è guerra tra Raiola e Manchester su Pogba

Inter ko contro la Lazio e terzo posto, ma ecco perché è ingiusto criticare Conte Le 5 verità che ci ha lasciato Lazio-Inter: Inzaghi da Scudetto, enigma Eriksen, Lautaro distratto

Le pagelle di Lazio-Inter 2-1: Milinkovic-Savic ritrovato, Padelli è un problema per l'Inter

La moviola di Lazio-Inter: nessun dubbio sul rigore a favore della Lazio

Video - Conte: "Lo Scudetto è un sogno, ma anche per la Lazio, l'Atalanta e tutte le squadre che sono lì" 02:00

Ludogorets-Inter: informazioni

1/16 di finale | Europa League- Tutte le news dell'Europa League

Data, orario e luogo: giovedì 20 febbraio, ore 18:55 | Ludogorets Arena