Ludogorets-Inter: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Ludogorets (4-2-3-1): Renan, Ikoko, Motl, Terzlev, Tawatha, Dyakov, Biton, Tchibota, Jorginho, Bakalov, Swierczok. All. Vrba

Inter (3-5-2): Padelli; D'Ambrosio, Ranocchia, Godin; Moses, Vecino, Borja Valero, Eriksen, Biraghi; Lautaro Martinez, Sanchez.

Arbitro: Carlos del Cerro Grande (Spagna).

Statistiche

Sarà il primo incontro ufficiale tra Ludogorets e Inter. La squadra bulgara ha perso entrambe le partite giocate contro un avversario italiano, ovvero il Milan nei sedicesimi di finale 2017-18 di Europa League. I rossoneri vinsero l'andata in trasferta per 0-3 e il ritorno per 1-0 a San Siro.

L'Inter non ha mai perso contro una squadra bulgara in qualsiasi competizione europea; tuttavia l'Inter non affronta una squadra bulgara (Etar Veliko Tarnovo) dalla stagione 1974-75 nel primo turno di Coppa Uefa. I nerazzurri pareggiarono 0-0 l'andata in Bulgaria e vinsero 3-0 il ritorno al Meazza.

Nessuna squadra qualificata agli scontri diretti di Europa League di quest'anno ha concesso più gol del Ludogorets (10).

L'Inter ha vinto solo una partita nelle utlime 9 in trasferta d'Europa League. L'ultima vittoria è l'1-0 contro il Rapid Vienna in questa stessa fase l'anno scorso.

Lukaku ha segnato in ciascuno degli ultimi cinque match giocati in Europa League.