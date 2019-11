Max Taylor convocato con lo United in Europa League, 9 mesi dopo aver vinto il cancro

12 mesi fa ha scoperto il cancro e nel febbraio del 2019 ha inziato la sua lotta contro la malattia.

Lui è Max Taylor (conosciuto anche come Max Dunne), difensore 19enne del Manchester United e la notizia che lo rende importante alla cronaca oggi è che, nonostante tutto questo, Taylor è stato convocato per la prima volta in prima squadra e potrebbe esordire nel match di Europa League di giovedì contro l’Astana.

Max Taylor militava già nello United nel 2014, ma ci è ritornato solamente nel settembre 2019, con il Manchester United U23, quando gli è stato dato il via libera per potersi allenare di nuovo. Il suo corpo, nonostante le condizioni precarie, ha risposto bene da spingere Solskjaer a convocarlo nelal lista dei 23 in partenza per il Kazakistan.

Dal momento che lo United è già qualificato per gli ottavi di Europa League, Solskjaer porterà in Kazakistan molti giovani, anche per testarli in vista dei prossimi appuntamenti Europei e di Premier dello United. E non è la prima volta che il tecnico dei Red Devils pesca materiale dallo Youth Club: in prima squadra hanno infatti già debuttato James Garner, Mason Greenwood e Dylan Levitt, i quali sono a tutti gli effetti parte integrante della rosa del Manchester.

Probabilmente questa sarà l’occasione per Taylor di entrare in campo, in prima squadra, in una competizione Europea e se doveste vederlo in campo... aguzzate la vista e tifate per lui, in bocca al lupo Max!