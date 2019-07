Mazzarri: "Squadra perfetta ma non abbiamo fatto niente"

" I ragazzi sono stati bravi, sono ripartiti come hanno finito lo scorso campionato. L'hanno fatta sembrare più facile di quello che fosse "

Lo ha detto il tecnico del Torino Walter Mazzarri ai microfoni di Sky Sport commentando il successo contro il Debrecen (3-0) nell'andata del secondo turno preliminare di Europa League.

" Non era facile soffocarli nella loro metà campo e non farli ripartire, la squadra è stata perfetta in ogni zona del campo, se proprio vogliamo essere pignolissimi bisognava fare gol prima, anche il terzo - ha proseguito - E' l'unica piccola macchia, sono contentissimo ma non abbiamo fatto ancora niente. Bisogna andare là convinti di fare una partita simile a questa, dobbiamo passare il turno ad ogni costo "

L'ex allenatore del Napoli ha poi elogiato Daniele Baselli.

" Era la prima volta che lo impiegato nel ruolo di play basso ed è stato bravissimo, in entrambe le fasi - ha sottolineato - La prova di Zaza? Ha dato una mano alla squadra, ha avuto tre palle gol e una l'ha messa dentro. Gli altri erano un po' calati, lui è con il gruppo, è coinvolto ed ha capito cosa voglio io da lui "

Mazzarri ha evidenziato che "dobbiamo migliorare nella finalizzazione, sia Alex (Berenguer, ndr) che Iago sono stati bravi ad arrivare in area, bisogna essere un po' più cattivi a tirare in porta e fare l'ultima scelta con convinzione. Sono tutti ragazzi che hanno capito quello che voglio". Sul possibile arrivo di Verdi dal Napoli il tecnico del Toro non si è sbilanciato.

" Noi dobbiamo andare avanti in Europa e il più possibile in Coppa Italia, non è facile trovare giocatori migliori dei nostri, però la rosa si più migliorare - ha concluso - Speriamo ci siano tante partite, poi io non parlo di giocatori che non sono del Torino "