Ora è ufficiale: rinviate Inter-Getafe e Siviglia-Roma a causa del blocco dei voli Italia-Spagna

Niente da fare. Come ormai era già nell'aria, Siviglia-Roma e Inter-Getafe, le due gare di Europa League inizialmente previste per giovedì 12 marzo, non si disputeranno a causa dell'impossibilità di Roma e Getafe di viaggiare per la trasferta a seguito della decisione del Governo spagnolo di bloccare tutti i voli da e per l'Italia fino al 25 marzo.

La Roma aveva già comunicato in tarda mattinata l'impossibilità di recarsi a Siviglia, vista la mancata autorizzazione di volare con un charter con equipaggio limitato ai soli giocatori e staff tecnico/medico. Stesso discorso per il Getafe, con lo stesso presidente del club spagnolo che si era esposto nella serata di martedì affermando che non avrebbe dato l'ok alla squadra di viaggiare verso Milano (non essendoci un'effettiva possibilità oltre al rischio di recarsi presso una 'zona rossa').

Verso il rinvio anche le gare di ritorno, considerando che il prossimo 19 marzo si sarebbero dovute giocare Getafe-Inter e Roma-Siviglia, ma il problema resta lo stesso (il blocco dei voli). La UEFA ha comunicato che verrà effettuato un incontro tra le parti per capire quando (e dove) poter giocare i recuperi di queste gare per la continuità del calendario internazionale.

Quasi scontato l'epilogo per Barcellona-Napoli, inizialmente prevista per martedì 18 marzo, anch'essa a rischio rinvio. Considerando che il blocco dei voli Italia-Spagna non scadrà prima del 25 marzo, è molto improbabile si possa disputare il ritorno degli ottavi di Champions.