Paura a Craiova: bomba carta all'arbitro e partita sospesa, possibile il 3-0 a tavolino

Brutta pagina di cronaca in Craiova-Honved, gara valida per il secondo turno dei preliminari di Europa League. I padroni di casa la spuntano ai calci di rigore dopo lo 0-0 dei 120 minuti e quello dell'andata ma potrebbero perdere il match a tavolino. Il motivo? Quanto accaduto all'arbitro della sfida, il nordirlandese Arnold Hunter. Succede tutto al termine dei supplementari. In campo si accende una rissa tra alcuni componenti delle due squadre e dagli spalti piove una bomba carta che esplode a pochi passi dal direttore di gara, che rimane stordito e viene portato via in ambulanza.

La gara viene interrotta per 20 minuti, prima che il quarto uomo Jamie Robert Robinson porti fine alla contesa. I padroni di casa la spuntano ai rigori - grazie anche alle parate dell'italiano Mirko Pigliacelli - ma la loro gioia potrebbe essere stroncata dal Giudice Sportivo. Molto concreta, infatti, la possibilità dell'assegnazione della vittoria a tavolino agli ungheresi, guidati da Giuseppe Sannino.